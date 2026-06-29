Kreu i PSG-së hyn vetë në negociata për yllin e ri të RB Leipzig

Nasser Al-Khelaifi, presidenti i PSG-së, ka marrë vetë përsipër bisedimet me RB Leipzig për transferimin e talentit Yan Diomande.
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Raportimet bëjnë të ditur se ai ka zhvilluar kontakte të drejtpërdrejta dhe zyrtare me drejtuesit e klubit gjerman, me synimin për të mbyllur një nga lëvizjet më të rëndësishme të kësaj vere.
Në kampin e Leipzigut, negociatat po drejtohen nga Oliver Mintzlaff, ish-drejtori ekzekutiv i klubit, i cili tani ushtron detyrën e kryetarit të Bordit Mbikëqyrës.
Bëhet e ditur se raporti shumë i mirë mes Al-Khelaifit dhe Mintzlaff i ka dhënë klubit parisien bindje të madhe se një ujdi për vlerën e transferimit mund të arrihet shpejt.
Megjithatë, RB Leipzig nuk synon ta lëshojë lehtësisht një nga talentet më të spikatura të futbollit evropian.
Më herët, skuadra gjermane kishte refuzuar një ofertë prej 100 milionë eurosh nga Liverpooli për anësorin 19-vjeçar nga Bregu i Fildishtë.
Ndërkohë, sipas raportimeve, Diomande e sheh mjaft pozitivisht mundësinë e një kalimi te Paris Saint-Germain gjatë kësaj vere, pasi kërkon të hedhë hapin e radhës në karrierën e tij.
Sezoni i tij i parë në Bundesliga ishte shumë mbresëlënës, teksa shënoi 12 gola në kampionat dhe tërhoqi interesimin e klubeve më të mëdha në Evropë.