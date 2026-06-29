Kreu i PSG-së hyn vetë në negociata për yllin e ri të RB Leipzig

Nasser Al-Khelaifi, presidenti i PSG-së, ka marrë vetë përsipër bisedimet me RB Leipzig për transferimin e talentit Yan Diomande.

Të lidhura

None found

Raportimet bëjnë të ditur se ai ka zhvilluar kontakte të drejtpërdrejta dhe zyrtare me drejtuesit e klubit gjerman, me synimin për të mbyllur një nga lëvizjet më të rëndësishme të kësaj vere.

Në kampin e Leipzigut, negociatat po drejtohen nga Oliver Mintzlaff, ish-drejtori ekzekutiv i klubit, i cili tani ushtron detyrën e kryetarit të Bordit Mbikëqyrës.

Bëhet e ditur se raporti shumë i mirë mes Al-Khelaifit dhe Mintzlaff i ka dhënë klubit parisien bindje të madhe se një ujdi për vlerën e transferimit mund të arrihet shpejt.

Megjithatë, RB Leipzig nuk synon ta lëshojë lehtësisht një nga talentet më të spikatura të futbollit evropian.

Më herët, skuadra gjermane kishte refuzuar një ofertë prej 100 milionë eurosh nga Liverpooli për anësorin 19-vjeçar nga Bregu i Fildishtë.

Ndërkohë, sipas raportimeve, Diomande e sheh mjaft pozitivisht mundësinë e një kalimi te Paris Saint-Germain gjatë kësaj vere, pasi kërkon të hedhë hapin e radhës në karrierën e tij.

Sezoni i tij i parë në Bundesliga ishte shumë mbresëlënës, teksa shënoi 12 gola në kampionat dhe tërhoqi interesimin e klubeve më të mëdha në Evropë.


Shtuar 29.06.2026 09:34

Tags: , , , , ,
Real Madridi mendon ta dërgojë Mastantuonon në huazim, Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate në garë për argjentinasin

Real Madridi mendon ta dërgojë Mastantuonon në huazim, Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate në garë për argjentinasin
A iu hoq padrejtësisht Gjermanisë një rast i pastër? Gjyqtari ndali çuditërisht pasimin ideal të Neuerit ndaj Paraguait

A iu hoq padrejtësisht Gjermanisë një rast i pastër? Gjyqtari ndali çuditërisht pasimin ideal të Neuerit ndaj Paraguait
Braga zyrtarizon Adrian Bajramin, ish-mbrojtësi i Benficas firmos deri në verën e 2031

Braga zyrtarizon Adrian Bajramin, ish-mbrojtësi i Benficas firmos deri në verën e 2031
Laporta flet për interesimin ndaj Julian Alvarezit: Synojmë të realizojmë ëndrrat e atyre që duan Barcelonën

Laporta flet për interesimin ndaj Julian Alvarezit: Synojmë të realizojmë ëndrrat e atyre që duan Barcelonën
E ardhmja e Nagelsman, Fëler parashikon surpriza për Gjermaninë: Mendoj se …

E ardhmja e Nagelsman, Fëler parashikon surpriza për Gjermaninë: Mendoj se …
Dinamo siguron Eridon Qardakun edhe për një tjetër sezon, Ilir Daja merr frymë më lirshëm para duelit në Conference League

Dinamo siguron Eridon Qardakun edhe për një tjetër sezon, Ilir Daja merr frymë më lirshëm para duelit në Conference League
VIDEO/ Laçi vjen me objektiva të mëdha në Superiore, portierët e kampionëve përgatiten për sezonin e ri

VIDEO/ Laçi vjen me objektiva të mëdha në Superiore, portierët e kampionëve përgatiten për sezonin e ri
Real Madridi nuk ka nisur bisedime për Enzo Fernandezin

Real Madridi nuk ka nisur bisedime për Enzo Fernandezin
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetbetcio