Kosova zyrtarizon 23-shen për sfidën me Izraelin, Enis Rexhepi mbetet jashtë

Kosova ka dorëzuar këtë mëngjes, të shtunën, në UEFA listën zyrtare me 23 futbollistë për përballjen ndaj Izraelit.
Ndeshja, e vlefshme për raundin e pestë të Grupit 3 në Ligën B të Ligës së Kombeve, do të zhvillohet nga ora 15:00 në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.
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Franco Foda kishte grumbulluar fillimisht 27 lojtarë, mes të cilëve edhe tre futbollistë të rinj. Më pas, Valmir Matoshi dhe Erblin Osmani u liruan nga grumbullimi, ndërsa në skuadër u afrua Betim Fazliji.
Problemet fizike sollën më vonë edhe largimin e Lumbardh Dellovës dhe Ermal Krasniqit, duke e reduktuar në 24 numrin e futbollistëve të gatshëm.
Meqë në ndeshjet zyrtare lejohet dorëzimi i një liste me 23 lojtarë, përzgjedhësi Foda u detyrua të linte jashtë një prej tyre.
Futbollisti që nuk është përfshirë në listën e sfidës së sotme është sulmuesi 18-vjeçar i Stuttgartit, Enis Rexhepi, një prej afrimeve të fundit të ekipit.
Për repartin ofensiv, Foda ka zgjedhur të mbështetet te Vedat Muriqi, Fisnik Asllani, Baton Zabërgja, Edon Zhegrova dhe Albion Rrahmani.