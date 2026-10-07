Kosova U21 e mbyll ciklin me 15 pikë, Kryeziu: Ishte një kampanjë e suksesshme

Kosova U21 e përfundoi garën kualifikuese për Kampionatin Evropian 2027 me 15 pikë, duke vendosur një rekord të ri për këtë përfaqësuese, edhe pse nuk arriti të sigurojë kualifikimin.
Të lidhura
None found
“Dardanët” e mbyllën Grupin A në vendin e katërt, në një grup ku konkurruan me Spanjën, Finlandën dhe Rumaninë. Të tria këto skuadra kishin marrë pjesë në Kampionatin Evropian U21 të vitit 2025 dhe gjatë këtij cikli kishin në përbërje futbollistë me përvojë ndërkombëtare.
Bilanci i Kosovës ishte katër fitore, tri barazime dhe tri humbje. Dy disfata u regjistruan ndaj Spanjës, ndërsa një ndaj Rumanisë. Me Finlandën, përfaqësuesja kosovare mori dy barazime, fillimisht 0-0 dhe më pas 4-4 në sfidën e fundit të kampanjës.
Rezultati 4-4 ndaj Finlandës la keqardhje te Kosova, pasi një fitore do t’i kishte siguruar asaj vendin e tretë me 17 pikë, një tjetër sukses historik për këtë grupmoshë.
Hekuran Kryeziu, i cili e mori drejtimin e ekipit gjatë ciklit pas largimit të Afrim Tovërlanit, e konsideroi pozitiv bilancin e arritur, ndonëse nuk e fshehu zhgënjimin për mënyrën se si përfundoi ndeshja e fundit.
“Në fund kemi arritur 15 pikë dhe kjo ka qenë një kampanjë e suksesshme. Më vjen keq për lojtarët që nuk e fituan ndeshjen me Finlandën, sepse me 17 pikë do të ishim renditur për herë të parë në histori në pozitën e tretë dhe do ta përmbyllnim një cikël të jashtëzakonshëm”, deklaroi Kryeziu.
Trajneri kosovar e cilësoi grupin si veçanërisht të vështirë, ndërsa nënvizoi edhe rrethanat e pazakonta që e shoqëruan këtë proces eliminator.
Sipas tij, fakti që Kampionati Evropian U21 do të zhvillohet në Shqipëri dhe Serbi krijoi vështirësi shtesë. Shqipëria U21, e drejtuar nga Alban Bushi, u ofroi mundësi disa lojtarëve dardanë, ndërsa në radhët e saj kaluan edhe kapiteni Etnik Brruti dhe mbrojtësi Diar Vokrri.
“Që nga fillimi ka qenë shumë e vështirë, sidomos duke pasur parasysh se Evropiani U21 do të mbahet në Shqipëri dhe Serbi. Kemi hasur në shumë pengesa, por jemi përpjekur t’i menaxhojmë lojtarët me mundësitë që kishim. Kemi qenë të sinqertë dhe nuk kemi mashtruar askënd. Në një grup me Spanjën, Finlandën dhe Rumaninë, grumbullimi i 15 pikëve e bën kampanjën tonë të suksesshme”, u shpreh ai.
Për Kryeziun, ky cikël kishte rëndësi të veçantë edhe në aspektin personal. 33-vjeçari kishte qenë pjesë e stafit të Afrim Tovërlanit si ndihmës dhe e njihte këtë gjeneratë që prej nisjes së eliminatoreve.
Për këtë arsye, emërimi i tij si përzgjedhës pas largimit të Tovërlanit nuk përbënte një ndryshim të madh për ekipin. Ai i njihte futbollistët, tiparet e tyre dhe mënyrën e funksionimit të skuadrës.
Nën drejtimin e tij, Kosova U21 ruajti konkurrueshmërinë dhe e mbylli ciklin me 15 pikë. Barazimi 4-4 me Finlandën dëshmoi karakterin e shfaqur nga ekipi gjatë gjithë kësaj kampanje.
Finlanda, e cila në të gjitha ndeshjet eliminatore pësoi vetëm shtatë gola, tri prej tyre nga Spanja dhe katër nga Kosova, nuk arriti ta mposhtte përfaqësuesen kosovare në asnjërën prej dy përballjeve.
Megjithëse Kosova U21 mbeti jashtë Euro 2027, pikët e grumbulluara dhe paraqitjet kundër kundërshtarëve të fortë evropianë treguan potencialin e kësaj gjenerate. Një fitore në ndeshjen e fundit do ta kishte ngritur ekipin në vendin e tretë me 17 pikë dhe do ta kishte bërë ciklin edhe më të veçantë.
Tani mbetet për t’u parë nëse FFK-ja do t’ia besojë Hekuran Kryeziut edhe kampanjën e ardhshme. Ndërkohë, vëmendja do të përqendrohet te gjeneratat e reja dhe te cikli i ardhshëm, i cili mund të shënojë një kapitull të ri si për Kosovën U21, ashtu edhe për Kryeziun.