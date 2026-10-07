Magjistratët kërkojnë polici të posaçme dhe mekanizëm për mbrojtjen nga kërcënimet

Magjistratët kërkojnë polici të posaçme dhe mekanizëm për mbrojtjen nga kërcënimet

Një vit pas vrasjes së gjyqtarit Astrit Kalaja brenda sallës së gjyqit, Unioni i Gjyqtarëve, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve dhe Shoqata e Prokurorëve të Republikës së Shqipërisë kanë kërkuar masa të reja për garantimin e sigurisë në institucionet e drejtësisë.

Në deklaratën e tyre të përbashkët, organizatat theksojnë se gjykatat dhe prokuroritë vazhdojnë të mos kenë një strukturë policore të dedikuar për sigurinë, edhe pse ka kaluar një vit nga ngjarja e rëndë.

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Sipas tyre, ende nuk është ngritur as një mekanizëm që të vlerësojë kërcënimet ndaj magjistratëve dhe të sigurojë mbrojtjen e tyre kur ndodhen në rrezik. Po ashtu, mungon edhe një kuadër i ri ligjor për sigurinë e institucioneve të drejtësisë.

Organizatat kërkojnë nga institucionet shtetërore krijimin e një strukture të posaçme policore për gjykatat dhe prokuroritë, vendosjen e një sistemi funksional për identifikimin dhe vlerësimin e kërcënimeve, si dhe mbrojtjen e magjistratëve të kërcënuar dhe familjarëve të tyre.

Një tjetër kërkesë lidhet me miratimin e një kuadri të plotë ligjor që të rregullojë sigurinë e institucioneve të drejtësisë dhe të garantojë ushtrimin e detyrës nga gjyqtarët e prokurorët pa presion.

Këto kërkesa u paraqitën në deklaratën e përbashkët të publikuar një ditë pas përvjetorit të vrasjes së Astrit Kalasë. Më 6 tetor 2025, gjyqtari u qëllua për vdekje me armë zjarri në sallën e gjyqit, teksa ishte duke kryer detyrën.

Unioni i Gjyqtarëve, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve dhe Shoqata e Prokurorëve kërkojnë gjithashtu që Kalajës t’i njihet statusi “Dëshmor i Atdheut”, ndërsa familja dhe fëmijët e tij të marrin një trajtim të posaçëm institucional.

Organizatat bëjnë të ditur se kërkesat e mëparshme të magjistratëve për masa që do të ndihmonin familjen e gjyqtarit të vrarë nuk kanë marrë përgjigje.

Në deklaratë theksohet se mbrojtja e magjistratit nuk përbën privilegj, por është një kusht themelor që qytetarët të kenë mundësi të kërkojnë drejtësi pa frikë dhe pa ndikim.

Organizatat e mbyllin apelin me paralajmërimin se shteti nuk duhet të presë një tjetër humbje jete për të ndërmarrë veprime, duke përsëritur nevojën për forcimin e sigurisë së gjyqtarëve, prokurorëve dhe institucioneve të drejtësisë.


Shtuar 7.10.2026 20:34

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