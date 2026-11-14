Kosova me Shaipin në portë dhe Zhegrovën titullar, Kamberi debuton

Kosova me Shaipin në portë dhe Zhegrovën titullar, Kamberi debuton

Franco Foda ka bërë publike përbërjen e Kosovës për ndeshjen e radhës, ku bie në sy aktivizimi i Amir Shaipit në portë dhe debutimi i Lindrit Kamberit.

Vedat Muriqi do të jetë sulmuesi i vetëm, ndërsa në mbështetje të tij nga krahët do të pozicionohen Milot Rashica dhe Edon Zhegrova.

Të lidhura

None found

Në mesfushë do të luajnë Leon Avdullahu, Mërgim Vojvoda dhe Veldin Hoxha.

Lindrit Kamberi do ta nisë ndeshjen në mbrojtje, duke bërë debutimin me përfaqësuesen e Kosovës. Kreshnik Hajrizi rikthehet në formacion pas dëmtimit dhe do të jetë titullar, ndërsa në qendër do të ketë përkrah Ilir Krasniqin. Dion Gallapeni do të mbulojë krahun e majtë.

Në zgjedhjen e parë të portës, Foda i ka dhënë përparësi Amir Shaipit përpara Arijanet Muriqit.

Kosova do të paraqitet me disa mungesa, siç ishte njoftuar më herët. Mes lojtarëve jashtë listës është edhe sulmuesi 18-vjeçar Enis Rexhepi, i cili aktivizohet me ekipin e dytë të Stuttgartit dhe në Championsin e të rinjve.

Nuk do të jenë të pranishëm as Lumbardh Dellova, Ermal Krasniqi, Erblin Osmani dhe Valmir Matoshi. Në repartin e mbrojtjes mungon edhe Albian Hajdari, i cili së fundmi ka kryer dy operime.

Takimi do të nisë në orën 15:00 dhe përbën ndeshjen e parafundit të Grupit B3.

Kosova renditet në vendin e dytë me pesë pikë, po aq sa Irlanda, e cila ndodhet në pozitën e tretë.

Formacioni i Kosovës: Shaipi, Kamberi, Hajrizi, Krasniqi, Gallapeni, Avdullahu, Zhegrova, Vojvoda, Hoxha, Rashica, Muriqi.


Shtuar 14.11.2026 14:07

Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit

Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit
Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney

Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney
Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?

Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?
Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit

Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit
Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës

Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës
Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi

Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi
Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe

Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe
Shqipërisë i mjafton një barazim me Bjellorusinë për vendin e parë në grup

Shqipërisë i mjafton një barazim me Bjellorusinë për vendin e parë në grup
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet