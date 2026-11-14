Kosova me Shaipin në portë dhe Zhegrovën titullar, Kamberi debuton

Franco Foda ka bërë publike përbërjen e Kosovës për ndeshjen e radhës, ku bie në sy aktivizimi i Amir Shaipit në portë dhe debutimi i Lindrit Kamberit.
Vedat Muriqi do të jetë sulmuesi i vetëm, ndërsa në mbështetje të tij nga krahët do të pozicionohen Milot Rashica dhe Edon Zhegrova.
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Në mesfushë do të luajnë Leon Avdullahu, Mërgim Vojvoda dhe Veldin Hoxha.
Lindrit Kamberi do ta nisë ndeshjen në mbrojtje, duke bërë debutimin me përfaqësuesen e Kosovës. Kreshnik Hajrizi rikthehet në formacion pas dëmtimit dhe do të jetë titullar, ndërsa në qendër do të ketë përkrah Ilir Krasniqin. Dion Gallapeni do të mbulojë krahun e majtë.
Në zgjedhjen e parë të portës, Foda i ka dhënë përparësi Amir Shaipit përpara Arijanet Muriqit.
Kosova do të paraqitet me disa mungesa, siç ishte njoftuar më herët. Mes lojtarëve jashtë listës është edhe sulmuesi 18-vjeçar Enis Rexhepi, i cili aktivizohet me ekipin e dytë të Stuttgartit dhe në Championsin e të rinjve.
Nuk do të jenë të pranishëm as Lumbardh Dellova, Ermal Krasniqi, Erblin Osmani dhe Valmir Matoshi. Në repartin e mbrojtjes mungon edhe Albian Hajdari, i cili së fundmi ka kryer dy operime.
Takimi do të nisë në orën 15:00 dhe përbën ndeshjen e parafundit të Grupit B3.
Kosova renditet në vendin e dytë me pesë pikë, po aq sa Irlanda, e cila ndodhet në pozitën e tretë.
Formacioni i Kosovës: Shaipi, Kamberi, Hajrizi, Krasniqi, Gallapeni, Avdullahu, Zhegrova, Vojvoda, Hoxha, Rashica, Muriqi.