KOMBETARJA/ Një ndeshje sa një sezon, ky është formacioni që kërkon të paktën 1 pikë në Moldavi

Formacioni i mundshëm i Kombëtares sonë për ndeshjen e ditës së permte me Moldavinë në transfertë do të jetë me modulin e njohur 1-4-2-3-1, ku Ismaili do të zëvëndësojë Arlind Ajetin.

Shqipëria do të luajë në Kishinjev të premte në transfertë ndeshje e parafundit në grup e shumë të rëndësishme të premten në orën 18:00.

Trajneri Silvinjo po mendon gjithë skemat e mundshme që t’i përgjgjet sa më mirë moldavëve që nuk njeh humbje në fushën e saj.

Shqipëria do të luajë me modelin e njohur 1-4-2-3-1.

Berisha, Gjimshiti, Ismali që zëvendëson Arlind Ajetin;

Djathtas Hysaj dhe majtas Mitaj.

Më përpara do të jenë dy lojtarë nga Seria A, Ramadani i Leçes dhe Asllani i Interit, dhe më përpara Bajrami i Sassuolos në të majtë do të aktivizojë Seferin dhe në të djathtë mengjarashi Jasir Asani.

Në vijën sulmuese do të jetë Solol Cikalleshi, pra Silvinjo duket se nuk do të ndryshojë edhe në këtë takim pasi në ndeshjet e fundit të ekipit kombëtar brazilian nuk ka eksperimentuar, por ka ruajtur të njëjtin formacion.

Gjithsesi, ky është formacioni i mundshëm, por natyrisht mund të ketë edhe elementin surprizë, duke ditur që moldavët janë të fortë në lojën në ajër.

Një alternativë e mirë mbetet e Klaus Gjasula, i cili është një lojtar shtatlartë dhe mund të ndihmojë ekipin në lojën në ajër.