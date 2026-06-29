Koeman: Është për të ardhur keq që Holanda dhe Maroku po ndeshen kaq shpejt

Ronald Koeman, trajneri i Holandës, ka thënë se është “për të ardhur keq” që dueli me Marokun në Kupën e Botës vjen që në fazën e 1/16 së finales.
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Në Estadio Monterrey do të përballen dy përfaqësuese që e mbyllën me sukses fazën e grupeve: Holanda doli e para në grupin F pas fitores ndaj Tunizisë, ndërsa Maroku e siguroi vendin e dytë në grupin C falë triumfit 4-2 kundër Haitit në ndeshjen e fundit.
Kjo ndeshje shënon përballjen e dytë mes Holandës dhe Marokut në historinë e Kupës së Botës. Takimi i parë mes tyre ishte në vitin 1994, kur holandezët fituan 2-1 me golat e Dennis Bergkamp dhe Bryan Roy.
Që nga viti 2010, Holanda ka arritur të kalojë në shtatë prej dhjetë ndeshjeve të fundit me eliminim direkt në Kupën e Botës, edhe pse tri nga pesë më të fundit janë vendosur vetëm pas gjuajtjeve të penalltive. Në ndeshjen e fundit të këtij lloji, “tulipanët” u ndalën nga Argjentina në çerekfinalen e vitit 2022.
Koeman foli me vlerësim për kundërshtarin, duke nënvizuar se të dy ekipet janë të denja për të ecur më larg në turne.
“Është vërtet për të ardhur keq që kjo ndeshje po zhvillohet kaq herët, sepse ne jemi dy skuadra që normalisht duhet të vazhdonin më tej në këtë turne”.
“Nëse humbet, shkon në shtëpi, por kjo vlen edhe për kundërshtarin. Tani e kuptojmë se jemi në fazën me eliminim direkt”.
“Ata kanë një skuadër shumë të fortë në sulm, por Maroku ka edhe pikat e tij të dobëta. Ata lënë hapësira dhe me cilësinë që kemi në kundërsulme, mund t’i ndëshkojmë”.
Maroku është përfaqësuesja e tretë afrikane që arrin në fazën me eliminim direkt në dy edicione radhazi të Kupës së Botës, pas Nigerisë dhe Ganës.
Në Kupën e Botës 2022, Luanët e Atlasit e mbyllën garën në vendin e katërt, pasi u bënë kombëtarja e parë afrikane që shkoi deri në gjysmëfinale.