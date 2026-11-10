Klubi trevjeçar që po afron ish-yje të Ligës Premier

Katër figura të njohura të futbollit anglez, me gjithsej 713 ndeshje të zhvilluara në Ligën Premier, janë pjesë e një projekti të veçantë të Arabian Falcons në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Klubi, i themeluar më 2023 për të përgatitur futbollistë të rinj dhe për t’u hapur rrugë drejt mundësive në Evropë, është drejtuar nga Jonjo Shelvey. Ish-mesfushori i Liverpoolit, Newcastle Unitedit dhe Swansea Cityt njoftoi në prill të këtij viti se po e linte futbollin profesionist dhe më pas mori përsipër drejtimin e skuadrës me seli në Dubai.
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Shelvey, 34 vjeç, tha se synon të “ndërtojë diçka të veçantë” në këtë klub. “Ambicia ime është të arrij majat e menaxhimit dhe ky është projekti i përsosur për ta dëshmuar veten”, u shpreh ai.
Në sezonin e parë, Arabian Falcons u ngjit në Divizionin e Dytë të Emirateve të Bashkuara Arabe, niveli i tretë i futbollit në vend. Në arritjen e kësaj ngjitjeje ndikoi edhe drejtori sportiv ambicioz, Harry Agombar.
Agombar, i cili në të kaluarën ishte pjesë e akademive të Arsenalit dhe Tottenhamit, e nisi karrierën te klubi si trajner i ekipit, përpara se të kalonte në një pozicion më të lartë drejtues.
“Jam shumë i përfshirë në klub, duke pasur parasysh gjithçka që kam bërë gjatë tre viteve të fundit. Dubai është një qytet i jashtëzakonshëm dhe mendoj se ajo që i tërhoqi më shumë futbollistët më të vjetër, të cilët po i jepnin fund karrierës, ishte stili i jetesës dhe bukuria e qytetit”, tha ai për City AM.
Ndjekja e ndeshjeve të Arabian Falcons ndryshon dukshëm nga atmosfera në stadiumet e elitës së futbollit anglez. Shelvey kishte deklaruar vitin e kaluar se një takim në Divizionin e Dytë të Emirateve të Bashkuara Arabe ndiqej nga afërsisht 75 tifozë.
Pavarësisht kësaj, klubi ka bindur disa emra të njohur t’i bashkohen projektit. Mes tyre është Danny Simpson, ish-kampion i Ligës Premier me Leicester Cityn, i cili së fundmi shënoi dy gola ndaj ekipit B të Gulf United.
Ravel Morrison iu bashkua Arabian Falcons në vitin 2025. Dikur i vlerësuar si një prej talenteve më të mëdha të akademisë së Manchester Unitedit, 33-vjeçari është caktuar kapiten nga Shelvey.
Jason Puncheon, ish-mesfushor i Southamptonit dhe Crystal Palace, është bashkëpronar i klubit dhe drejton gjithashtu operacionet futbollistike të Arabian Falcons.