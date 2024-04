Klubi i Premier Ligës do ta nisë kampionatin e ardhshëm me dy pikë minus

Klubit anglez, Sheffield United do t’i hiqen dy pikë në fillim të sezonit të ardhshëm, ka njoftuar Liga Angleze e Futbollit (EFL).

Sheffield United u ndëshkua duke i hequr pikët për mospagimin e borxheve ndaj klubeve të tjera.

Klubit nga stadiumi “Bramall Lane” i janë hequr me kusht edhe dy pikë të tjera, të cilat do të aktivizohen nëse nuk i shlyejnë borxhet.

Sheffield United është kandidati më i madh për rënie nga Liga Premier, pasi aktualisht ndodhet në fund të tabelës me 16 pikë, gjashtë më pak se zona e sigurisë.

Për këtë me shumë gjasa që sezonin e ardhshëm të luajë në kampionat.

Klubi njoftoi se nuk do të apelonte gjobën dhe ra dakord të paguante kostot e EFL prej afër 350 mijë euro.

Mospagesat në lidhje me pesë transferime të ndryshme lojtarësh dhe vonesa në mënyrë kumulative kaluan 600 ditë. /Telegrafi/

