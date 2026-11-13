Klopp kërkon kohë për Gjermaninë: Po ecim në drejtimin e duhur

Jurgen Klopp u ka kërkuar tifozëve durim për rindërtimin e kombëtares gjermane. Përzgjedhësi kundërshtoi edhe vlerësimet se skuadrës i mungojnë futbollistët cilësorë.
59-vjeçari mori drejtimin e Gjermanisë gjatë verës, pas largimit të Julian Nagelsmann. Synimi i tij është ta kthejë përfaqësuesen katër herë kampione të botës mes më të mirave.
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Gjermania ka përjetuar një dekadë të vështirë në turnetë madhorë. Zhgënjimi më i fundit ishte eliminimi nga Paraguai në fazën e 1/16 së finales të Kupës së Botës. Për gjermanët, ky ishte dështimi i tretë radhazi për të shkuar më tej, pas daljeve në fazën e grupeve në vitet 2018 dhe 2022.
Në Beograd, përpara ndeshjes së Ligës së Kombeve me Serbinë, Klopp foli me optimizëm për lojtarët që ka në dispozicion. Ai tha se, ndonëse shpesh dëgjon pretendime se futbollit gjerman i mungojnë lojtarët e mirë, talentet e mëdha dhe futbollistët e nivelit botëror, vlerësimi i tij për skuadrën është jashtëzakonisht pozitiv. Sipas tij, grupi ka një përzierje shumë të mirë.
Ish-trajneri i Liverpoolit theksoi se ky besim nuk buron nga naiviteti apo nga një pamje e zbukuruar e situatës. Ai është i bindur se Gjermania ka cilësi, por duhet ta bëjë atë të dukshme përmes paraqitjeve në fushë.
Klopp kërkoi kohë për të vënë në jetë projektin e tij. Ai kujtoi se durimi kishte qenë i nevojshëm edhe në fillimet e tij te Liverpooli, ku synonte t’i kthente të gjithë nga dyshues në besimtarë. Përzgjedhësi shtoi se duhet t’i japë kohë vetes, pavarësisht nëse kjo i përshtatet publikut, pasi reagimin e tij nuk mund ta kontrollojë.
Sipas Kloppit, Gjermania po ecën në rrugën e duhur. Ai pranoi se projekti është ende larg përfundimit, por e cilësoi shumë të mirë bazën e ndërtuar deri tani.