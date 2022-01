Kina raporton se biletat për Lojërat Olimpike Dimërore nuk do t’u shiten publikut të gjërë

Biletat për Lojërat e ardhshme Olimpike dhe Paraolimpike Dimërore në Pekin nuk do t’i shiten publikut të gjerë për shkak të Covid-19, por në vend të kësaj do të shpërndahen nga autoritetet, njoftoi të hënën Komiteti Organizativ i Lojërave Olimpike Dimërore të Pekinit.

“Për sa i përket situatës së zymtë dhe komplekse të parandalimit dhe kontrollit të epidemisë dhe për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e personelit dhe spektatorëve olimpikë, ne kemi vendosur të ndryshojmë planin origjinal të shitjes së biletave publike,” tha komiteti.

Grupet e spektatorëve do të ftohen në terren gjatë gjithë Lojërave dhe do t’u kërkohet të “përputhen rreptësisht me kërkesat e parandalimit dhe kontrollit të Covid-19 përpara, gjatë dhe pas shikimit të Lojërave”.

Në një deklaratë të hënën, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar tha se të pranishmit do të jenë banorë të territorit të Kinës, të cilët kanë “masat e kërkuara ndaj Covid-19”.

Njoftimi vjen pasi Pekini raportoi rastin e tij të parë të variantit shumë të transmetueshëm Omicron më 15 janar.

Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit do të fillojnë më 4 shkurt, përpara se të fillojnë Lojërat Dimërore Paralimpike më 4 Mars.

Organizatorët synojnë të mbajnë Pekin 2022 në një sistem të mbyllur i cili do të jetë i aksesueshëm vetëm për pjesëmarrësit e Lojërave, një plan që ka mbetur në fuqi mes përhapjes së shpejtë të variantit Omicron.

Siç përshkruhet në një libër lojërash të botuar në dhjetor, sistemi i mbyllur do të përfshijë vendet, hotelet zyrtare dhe shërbimin e transportit të vetë ngjarjes.

Pjesëmarrësit e vaksinuar plotësisht do të mund të hyjnë në lakun e mbyllur pa u karantinuar, ndërsa ata që nuk janë të vaksinuar do të duhet të karantinohen për 21 ditë pas mbërritjes në Pekin.

Përjashtimet mjekësore, të konsideruara rast pas rasti, mund t’u jepen atyre që janë të pavaksinuar. Disa vende, si SHBA dhe Kanada, kanë mandatuar që të gjithë anëtarët e ekipit të vaksinohen.

Gjatë lojërave, pjesëmarrësit do t’i nënshtrohen monitorimit dhe testimit të përditshëm shëndetësor dhe nuk do të kenë asnjë kontakt me publikun e gjerë./ h.ll/albeu.com