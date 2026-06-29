Juventusi dakordohet me Kolo Muanin, pritet vetëm miratimi përfundimtar nga PSG

Randal Kolo Muani dhe Juventusi kanë mbyllur me sukses marrëveshjen për kushtet personale, si për pagën ashtu edhe për kohëzgjatjen e kontratës, ndërsa drejtori Giovanni Carnevali po hyn në një fazë vendimtare bisedimesh me drejtuesit e PSG-së.

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Sipas mediave italiane, sulmuesi francez synon të rikthehet në Torino, i bindur nga eksperienca pozitive që pati në huazim gjatë gjysmës së dytë të sezonit 2024/25, periudhë në të cilën shënoi tetë gola në 16 ndeshje në Serie A me Juventusin.

Për të bërë të mundur kthimin në Itali, Kolo Muani thuhet se ka pranuar të ulë pagën që merr aktualisht te klubi parizien. Akordi i arritur me Juventusin parashikon një kontratë pesëvjeçare me një përfitim prej rreth pesë milionë eurosh në sezon.

Nëse operacioni mbyllet me sukses, francezi do të renditej si lojtari i tretë më i paguar i skuadrës, pas Kenan Yildiz dhe Jonathan David, nëse ky i fundit vijon të jetë pjesë e ekipit.

Në këtë moment, hapi vendimtar mbetet marrëveshja mes Juventusit dhe PSG-së. Carnevali pritet të takohet me drejtorin sportiv të kampionëve të Francës, Jorge Campos, me të cilin ka raporte shumë të mira personale.

Njëkohësisht, drejtori i klubit bardhezi po përpiqet të rregullojë edhe marrëdhëniet mes dy klubeve, të cilat u tensionuan pas dështimit të kalimit të Kolo Muanit në ditët e fundit të afatit kalimtar veror të kaluar.

Raportimet më të fundit bëjnë të ditur se Juventusi është i gatshëm të shpenzojë deri në 35 milionë euro, bashkë me bonuset, për kartonin e sulmuesit francez, ndërsa PSG vijon të kërkojë 40 milionë euro si shumë fikse.


Shtuar 29.06.2026 11:34

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