Jorge Jesus: Nuk e kam lexuar ende deklaratën e Ronaldos, do ta shoh tani

Trajneri i Portugalisë, Jorge Jesus, ka deklaruar se nuk e ka lexuar ende reagimin publik të Cristiano Ronaldos, megjithëse ishte në dijeni se ai ishte publikuar.
Të lidhura
None found
Ronaldo, 41 vjeç, nuk luajti në përballjen me Norvegjinë dhe më pas u largua nga grumbullimi, duke i paraqitur Jesusit një sërë kërkesash.
Më vonë, sulmuesi portugez tregoi në mënyrë të detajuar këndvështrimin e tij për zhvillimet e fundit mes tij dhe trajnerit të kombëtares, ndërsa bëri të qartë se dëshiron të vijojë të luajë për Portugalinë.
Jorge Jesus reagoi për këtë çështje duke sqaruar se ende nuk ishte njohur me përmbajtjen e deklaratës.
“Isha në Leiria duke ndjekur ndeshjen e ekipit kombëtar U21. Tani do ta lexoj deklaratën, ndaj nuk kam asgjë për të thënë”, u shpreh shkurt trajneri.