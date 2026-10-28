Jacobo Ramoni po spikat te Como, Arsenali dhe Manchester Unitedi synojnë ish-mbrojtësin e Real Madridit

Jacobo Ramoni po spikat te Como, Arsenali dhe Manchester Unitedi synojnë ish-mbrojtësin e Real Madridit

Arsenali dhe Manchester Unitedi po monitorojnë nga afër Jacobo Ramonin, mbrojtësin 21-vjeçar të Comos, i cili po bën paraqitje të mira nën drejtimin e Cesc Fabregasit.

Sipas Tuttomercatoweb, forma e tij ka tërhequr interesin e dy klubeve të mëdha angleze, që po ndjekin progresin e futbollistit.

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Ramoni kaloi te Como nga Real Madridi dhe është bërë një pjesë e rëndësishme e skuadrës italiane. Megjithatë, qëndrimi i tij afatgjatë në Itali nuk është i sigurt, pasi interesimi nga Liga Premier mund të ndikojë në të ardhmen e tij.

Klubi madrilen ka ruajtur ndikimin mbi fatin e mbrojtësit përmes një klauzole riblerjeje të përfshirë në marrëveshjen me Comon. Po ashtu, Real Madridi ka të drejtë në 50 për qind të përfitimeve nga shitja e ardhshme të lojtarit.

Vlera e Ramonit në treg raportohet se është rritur në 45 deri në 50 milionë euro, çmim që mund ta bëjë atë një objektiv të mundshëm për Arsenalin dhe Manchester Unitedin.

Real Madridi mund ta rikthejë mbrojtësin në verën e vitit 2027 ose 2028, në bazë të klauzolave të marrëveshjes.

Këtë sezon, Ramoni ka luajtur 12 ndeshje në të gjitha garat, ka realizuar tre gola dhe ka dhënë një asistim. Një nga golat e tij u shënua në fitoren 4-1 të Comos ndaj Manchester Unitedit.


Shtuar 28.10.2026 18:12

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