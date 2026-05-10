Ishte dita vendimtare për të ardhmen e Muçit, nga Turqia japin lajmin e papritur për sulmuesin

Ernest Muçi, ka shkëlqyer në këtë sezon me fanellën e Trabzonsporit dhe është e qartë për të gjithë se ai është përshtatur shumë mirë, duke u kthyer në një nga elementët kyç të këtij klubi.

Por, nuk është vendosur ende nëse futbollisti do të bëhet apo jo përfundimisht pjesë e kësaj skuadre, pasi kartoni i tij zotërohet nga Beshiktashi që kërkon 8,5 milionë euro për transferimin.

Pikërisht pas ndeshjes ndaj Beshiktashit, ku Muçi shënoi edhe gol, ishte parashikuar të zhvillohej një takim mes presidentëve të dy skuadrave për të vendosur rreth futbollistit të Kombëtares shqiptare.

Në teori, gjithçka duhej zgjidhur brenda datës 10 maj, me Trabzonsporin që duhej të paguante këstin e parë nëse donte të siguronte firmën e futbollistit. Por pas ndeshjes të së shtunës, mediat turke kanë bërë të ditur se afati përfundimtar për të vendosur të ardhmen e Muçit ishte data 20 maj dhe jo ajo 10, siç ishte bërë e ditur fillimisht.

Kësisoj, klubet kanë edhe disa ditë kohë për të vazhduar negociata rreth shifrës që duhet paguar për Muçin dhe mënyrës së pagesës së saj.

Shtuar 10.05.2026 11:34

Konferenca Ndërqeveritare, Marta Kos: SPAK, institucioni më i besueshëm! Janë përcaktuar piketat mbyllëse për kapitujt më të rëndësishëm

Rama vlerëson marrëveshjen mes PS dhe PD për integrimin europian: Privilegj për mua, shqiptarët nuk do kenë më nevojë për të kaluar kufijtë

Protesta në mbështetje të studentëve shqiptarë në RMV/ Mevlan Ademi: Protesta e rradhës do të zhvillohet në Prishtinë

‘Ne jemi bashkë!’ Nis protesta studentore në Tiranë në mbrojtje të studentëve shqiptarë në RMV: O sa mirë me qenë shqiptarë

Gjykata Kushtetuese mbyll shqyrtimin gjyqësor për ministren Diella, trupa gjykuese tërhiqet për vendim

Aksidenti tragjik në Elbasan, reagon shkolla ku shkonte 7-vjeçari: Një engjëll u largua padrejtësisht

Gazetari Artan Hoxha bën deklaratën e fortë: Ne e dimë kush e vrau Ervis Martinajn, llogaria që ai bëri keq ishte…

Zbulohen detaje të reja nga gazetarja pranë Milanit: Ibrahimoviç nuk duronte Taren, vetëm ai festoi kur…

