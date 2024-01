Ish-ylli i Man Cityt e pranon se ‘ka shumë lojtarë të pakënaqur’ në ligën joprofesionale të Arabisë Saudite

Ish-qendërmbrojtësi i Manchester Cityt dhe Athletic Bilbaos, Aymeric Laporte, ka pranuar se Jordan Henderson nuk ishte i vetmi yll i pakënaqur në Arabinë Saudite, pasi ai u largua nga Al-Ettifaq për Ajax pas vetëm gjashtë muajsh.

Pas thashethemeve se Karim Benzema po mendon gjithashtu një rikthim në Evropë, Laporte ka thënë për Diario AS se disa lojtarë janë të frustruar me mungesën e profesionalizmit në Superligën e Arabisë Saudite.

Duke folur për muajt e tij të parë në Arabinë Saudite pasi nënshkroi për Al-Nassr në verë, Laporte pranoi se i duhet të luftojë për kushte të përmirësuara.

“Është një ndryshim i madh në krahasim me Evropën, por në fund është e gjitha përshtatje. Nuk na e kanë bërë të lehtë. Në fakt, ka shumë lojtarë që janë të pakënaqur”, ka thënë fillimisht Laporte për AS.

“Por, ne po punojmë çdo ditë për të, duke negociuar si të thuash, dhe për të parë nëse do të përmirësohet pak sepse kjo është diçka e re edhe për ta, duke pasur lojtarë evropianë që kanë pasur tashmë një karrierë të gjatë. Ndoshta nuk janë mësuar me këtë dhe duhet të përshtaten me pak më shumë seriozitet”.

Laporte u pyet se çfarë në veçanti nuk ishte sipas standardit. Përgjigja e tij ishte gjithçka.

“Në çdo kuptim, por edhe në jetën e përditshme. Jeta për ta… ata e marrin gjithçka lehtë. Ultimatumi që mund t’u jepni nuk ka rëndësi për ta”.

“Dua të them, ata me të vërtetë po bëjnë biznesin e tyre. Ju negocioni diçka dhe pastaj nuk e pranojnë pasi e keni nënshkruar. Ata ju luftojnë… Është pak dhimbje që në Evropë nuk e di… Sigurisht, të njëjtën gjë që ju heqin në atë që ju japin në mënyra të tjera”.

Natyrisht, me kaq shumë lojtarë të famshëm që shkëmbejnë futbollin evropian me ekipet saudite, të dyja do të krahasohen gjithmonë.

“Po, ata kujdesen për ne, por jo sa duhet për shijen time. Kjo do të thotë, në Evropë të paguajnë një rrogë të mirë, por kujdesen më mirë për ty”, përfundoi mbrojtësi spanjoll. /Telegrafi/