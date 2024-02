Ish-tekniku “elozhe” për Asllanin: Do të jetë mesfushori titullar i Inter për një apo dy vjet

Antonio Busce kishte shumë lojtarë të talentuar te moshat e Empoli dhe ai që luan në ekipin më të fortë aktualisht është sigurisht Kristjan Asllani i “Zikaltërve” të Inter. Duke komentuar mesfushorin kombëtares shqiptare të futbollit, ish-trajneri i moshave tek Empoli u shpreh se Asllani qëndroi te skuadra e tyre vetëm falë tij.

“Isha me fat dhe më duhet të falënderoj të gjithë këta djem. Kam dëgjuar nga Asllani ditët e fundit. Asllani është një nga ata talente që po të mos kisha qenë unë duke trajnuar ekipin Primavera, ai do të ishte larguar sepse agjenti i tij, një ish-shoku im i skuadrës, më tha: ‘Nëse bëni kujdes, unë mendoj se babai i tij do ta largojë nga Empoli’. Unë nuk e marr meritën sepse nuk më pëlqen, por nëse e mendoj për këtë kam shumë. Kur ata lojtarë ishin me mua ata u rritën në një nivel teknik, karakteristik dhe mendor”,- tha fillimisht Busce.

Më tej, ish-tekniku i “arkitektit” shqiptar të mesfushës foli edhe për mënyrën se si Asllani po e pozicionon veten te Inter, duke shtuar se sipas tij për dy vite maksimumi shqiptari do të sigurojë rolin e titullarit te “Zikaltërit”.

“Po, e kam pasur gati 4 vjet në skuadër dhe fituam titullin në Primavera. Kur të thërret Inter, duhet të shkosh dhe më pas të nisësh udhëtimin. Prisja të luante pak më shumë, por kur aktivizohet jep kontributin e tij, në Firence ishte ndër më të mirët në fushë. Po e menaxhojnë mjaft mirë, për të mos thënë mirë se nuk luan shumë, por po flasim për Inter dhe përballë kanë Calhanoglu që po bën një kampionat monstruoz.

Duhet të presë radhën, ka lindur në vitin 2002, e ka gjithë karrierën përpara, shpresoj dhe besoj se do të jetë mesfushori titullar i Inter për një apo dy vjet. Ata duan të fitojnë gjithçka, skuadra është e uritur për rezultate, ka shumë presion dhe ndonjëherë kjo të bën të mendosh pak më ndryshe. Ndoshta ata po përpiqen ta mbrojnë atë”,- deklaroi Antonio Busce. /abcnews.al