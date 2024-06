Vala e të nxehtit, çfarë duhet të bëni dhe çfarë të shmangni

Kur temperatura e mjedisit tejkalon kufijtë e lejuar të trupit të njeriut në kombinim me faktorë të tjerë (lagështia, apnea, etj. ) , krijohen kushte patologjike të shkallëve të ndryshme të ashpërsisë.

Valët e të nxehtit dhe simptomat

Simptomat fillestare të të prekurve nga vala e të nxehtit janë:

-dhimbje koke të forta,

-dobësi,

-ndjenjën e pagesës,

-tendenca për të fikët,

-rënie të presionit të gjakut,

-sëmundja e lëvizjes,

-të vjella

Sindroma e goditjes nga nxehtësia manifestohet nga:

-rritje e papritur e temperaturës së trupit (> 40,5 °C),

-lëkurë e kuqe, e nxehtë dhe e thatë (djersitja është ndalur);

-gjuhë e thatë e fryrë,

-palpitacion,

-takipnea,

-etje e fortë,

-dhimbje koke,

-të vjella,

-marramendje,

-konfuzion,

-pamundësia për t’u orientuar dhe folur qartë,

-sjellje agresive ose të çuditshme,

-spazma,

-humbja e vetëdijes

Ndihma e parë: Si të merreni me simptomat

Trajtimi i personave me simptomat e mësipërme duhet të kryhet, mundësisht në ambientet e infermierisë, por si ndihmë e parë deri në transferimin tek ata, duhet të merren masa të menjëhershme për uljen e temperaturës së trupit:

-Lëvizeni personin me goditje të nxehtësisë menjëherë në një vend të freskët, të ajrosur, me hije, mundësisht me ajër të kondicionuar

-hiqini rrobat

-aplikoni pako akulli ose pako të ftohta në zonën e qafës, sqetullave dhe ijeve

-vendoseni në një banjë ose dush me ujë të ftohtë ose spërkateni me ujë të ftohtë

-jepini atij gllënjka të vogla me lëngje të freskëta (ujë ose lëng frutash të holluar, 1 pjesë lëng në 4 pjesë ujë) etj.

Vëmendje ndaj grupeve vulnerabël

Grupet e ndjeshme ndaj temperaturave të larta duhet të konsultohen me mjekun e tyre për modifikimet e mundshme të dozës:

-të moshuar

-foshnjat dhe fëmijët e vegjël

-gratë shtatzëna dhe laktuese

-njerëzit që janë mbipeshë ose obezë

-njerëzit që punojnë ose ushtrohen fuqishëm në një mjedis të nxehtë

-personat me sëmundje kronike (sëmundje kardiovaskulare, hipertension, diabet mellitus, sëmundje të mushkërive, sëmundje të veshkave, sëmundje të mëlçisë, sëmundje mendore, çmenduri, alkoolizëm ose abuzim me drogë, etj.)

-njerëzit me një sëmundje akute, të tilla si një infeksion me ethe ose gastroenterit (diarre dhe/ose të vjella)

-personat që për arsye thjesht mjekësore marrin ilaçe për sëmundjet e tyre kronike, si p.sh. diuretikët, antikolinergjikët, ilaçet psikotrope, hormonet (përfshirë insulinën dhe tabletat antidiabetike).

10 masa paraprake kundër të nxehtit

-Qëndroni në zona me ajër të kondicionuar.

-Vishuni të lehta dhe të rehatshme me veshje me ngjyrë të çelur prej materiali poroz për të lehtësuar ajrosjen e trupit dhe avullimin e djersës.

-Vendosni një kapele të bërë nga materiali që lejon ajrosjen e kokës.

-Vishni syze dielli me ngjyrë të zezë ose të errët me lente që bllokojnë diellin.

-Shmangni ekspozimin në diell, veçanërisht për foshnjat dhe të moshuarit.

-Shmangni punën e rëndë fizike.

-Shmangni udhëtimet e gjata me mjete transporti pa ajër të kondicionuar.

-Merrni disa dush të vakët gjatë ditës dhe aplikoni kompresa të ftohta në kokë dhe qafë.

-Konsumoni vakte të vogla dhe të lehta me pak yndyrë, me theks në marrjen e frutave dhe perimeve.

-Pini shumë lëngje (ujë dhe lëngje frutash), veçanërisht foshnjat dhe të moshuarit, dhe shmangni alkoolin. Nëse djersitja është e bollshme, rekomandohet marrja shtesë e dozave të vogla të kripës.

Njerëzit që vuajnë nga sëmundjet kronike duhet të konsultohen me mjekun e tyre kurues, të marrin udhëzime shtesë në varësi të gjendjes së tyre dhe të udhëzohen për ndryshimet e mundshme të dozës .

Të moshuarit nuk duhet të lihen vetëm, por duhet t’i sigurohet një person për kujdesin e përditshëm.

Vendi i punës duhet të ketë kondicioner ose ventilator të thjeshtë, mundësisht ventilator tavani dhe në çdo rast ajrim natyral të ambienteve. E njëjta gjë vlen edhe për institucionet që trajtojnë të porsalindurit, foshnjat, fëmijët, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara.