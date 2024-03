Ish-lojtari i Man Utd ndryshon kombëtaren, largohet nga Anglia

Kombëtarja e Anglisë shkon në Euro 2024 si një nga favoritët kryesor para turneut, me skuadrën e Gareth Southgate të mbushur plot me talent.

Tre Luanët kanë disa pretendentë për Topin e Artë në radhët e tyre, duke përfshirë Harry Kane, Jude Bellingham dhe Phil Foden – të gjithë në formë të shkëlqyer për klubet e tyre përkatëse.

Ndeshja mund të shohë edhe talentin Kobbie Mainoo të bëjë debutimin e tij për ekipin e a parë të Anglisë, pasi mori një thirrje befasuese në fillim të kësaj jave.

Mainoo fillimisht u përfshi në skuadrën U21 të Anglisë pasi u la jashtë grupit të lartë nga Southgate. Megjithatë, trajneri i Tre Luanëve më vonë ndryshoi mendje dhe përfshiu atë dhe mund të debutoj tani ndaj Brazilit në Wembley.

Talenti i Unitedit ka ende të drejtë të përfaqësojë Ganën, vendin e lindjes së prindërve dhe vendimi i Southgate për të thirrur mesfushorin mund të bazohet pjesërisht në nevojën për të siguruar të ardhmen e tij afatgjatë për kombëtaren.

E tillë është cilësia dhe thellësia e talentit në skuadrën aktuale të Anglisë dhe disa ish-lojtarë të rinj kanë ndryshuar tashmë besnikërinë e tyre ndërkombëtare.

Mbrojtësi i Brighton, Tariq Lamptey, zgjodhi të luante për Ganën në vitin 2022 me disa emra përpara tij si mbrojtës i djathtë për Anglinë.

Ndërkohë, vitin e kaluar ish-sulmuesi i Arsenalit, Folarin Balogun, zgjodhi të luante për Shtetet e Bashkuara në vend të Anglisë.

Tani, një tjetër ish-reprezentues i Anglisë U21 ka deklaruar besnikërinë e tij ndaj një vendi tjetër.

Bëhet fjalë për ish-mbrojtësin e Manchester United, Axel Tuanzebe, i cili luajti për skuadrat e Anglisë U19, U20 dhe U21 dhe ka kaluar besnikërinë e tij në Republikën Demokratike të Kongos.

Fabrizio Romano ndau një imazh të mbrojtësit të Ipswich Town, Tuanzebe, duke pozuar me një fanellë të Kongos, duke konfirmuar ndryshimin.

Paraqitja e vetme e mbrojtësit për skuadrën U21 të Anglisë ishte kundër Ukrainës në vitin 2017.

Ai u thirr në një skuadër paraprake të Republikës Demokratike të Kongos për Kupën e Kombeve të Afrikës 2023, por nuk mori pjesë në turne.

Megjithatë, ai mund të bëjë debutimin e tij për vendin e lindjes kur ata të përballen me Senegalin në një ndeshje kualifikuese të Kupës së Botës në qershor.

I diplomuar në akademinë e United, Tuanzebe bëri debutimin e tij për klubin në vitin 2017 dhe bëri 37 paraqitje për klubin përpara se të largohej përfundimisht për t’u bashkuar me Ipswich në 2023. /Telegrafi/

🇨🇩 Former Man United defender Axel Tuanzebe currently playing for Ipswich Town has switched his allegiance from England to DR Congo. pic.twitter.com/QrLrzBcOU8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2024