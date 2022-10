Inzaghi: Luajtëm një ndeshje të mrekullueshme, tani të mendojmë për kampionatin

Në fund të ndeshjes kundër barcelonës, trajneri i Interit, Simone Inzaghit, foli për “Prime Video”.

“Duhet t’i uroj djemtë. Kemi bërë një ndeshje të madhe kundër një kundërshtari me vlerë absolute. Krijuam shumë, vuajtëm të gjithë se bashku. Me ato që krijuam merituam fitoren.

Shpresojmë që t’u japim tifozëve kënaqësinë e kualifikimit në sfidën ndaj Viktoria Plzen.”

Çfarë ju bindi më shumë në këtë ndeshje?

“Ne e dinim se duhet të kishim guxim. Ne i dimë cilësitë e kësaj skuadre, por nuk hoqëm dorë nga të luajturit. Më pas pranuam golin në pjesën e parë. Kur përfunduan 45 minutat e para, u thashë djemve të qëndronin të qetë dhe të luanin futbollin që ata dinë të luajnë.”

Një rezultat i bukur erdhi.

“Reflektimi im në prag ishte sepse kisha në dispozicion dy sulmues. Përndryshe nuk kisha menduar asnjë moment për formacionin me dy sulmues. Lautaro dhe Dzeko na ndihmuan shumë për të marrë një barazim. Tani kemi një shans të madh përballë tifozëve tanë për të kaluar raundin në grupin më të vështirë të Champions League.”

A prisni një San Siro të mbushur plot me tifozë ndaj Plzen?

“Absolutisht po, por nuk kam asnjë dyshim për këtë. Unë kam qenë këtu për 15 muaj dhe tifozët kanë qenë gjithmonë me ne për 15 muaj. Do të jetë e rëndësishme me Plzen, por së pari duhet të mendojmë për Salernitanën dhe Fiorentinën.”/ h.ll/albeu.com