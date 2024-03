Interi synon të ‘turpërojë’ Milanin, Scudetto dhe ylli i dytë mund të fitohen në derbi

Interi ecën i sigurtë drejt titullit kampion. Zikaltërit s’kanë rival këtë sezon duke shtypur këdo që u del përpara. Aktualisht janë plot 12 pikë para Juventusit të vendit të dytë teksa kanë mbetur edhe 12 javë deri në fund të kampionatit.

Në Itali kanë nisur të bëjnë llogaritjet se kur do të mbyllet matematikisht gjithçka. Zikalëtrit kanë një synim të bujshëm në mendje: Të fitojmë Scudetton në derbin me Milanin.

Derby della Madonnina do të luhet në javën e 33-të, 5 javë para fundit dhe nëse distanca me vendin e dytë zgjerohet në 16 pikë, atëherë fitorja ndaj kuqezinjve do t’u garantonte matematikisht titullin e 20-të të Serie A dhe njëkohësisht yllin e dytë në emblemë.

Tifozët ëndërrojnë dhe nëse realizohet do të ishte një turpërim i madh që do të mbetej në histori mes dy klubeve rivale. /newsport.al/