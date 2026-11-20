Alessandro Bastoni vijon të jetë një nga shtyllat kryesore të projektit të Interit, i cili po përgatitet të hapë bisedimet për rinovimin e kontratës me mbrojtësin italian. Edhe pse emri i tij është lidhur me një lëvizje të mundshme drejt Chelsea ose Barcelonës, klubi zikaltër nuk ka ndërmend të heqë dorë nga shërbimet e tij.
Sipas gazetarit të njohur Nicolo Schira, pavarësisht interesimit të raportuar nga dy gjigantët evropianë, në këtë fazë nuk ekzistojnë negociata apo kontakte reale për një transferim të Bastonit te ndonjëra prej këtyre skuadrave.
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Drejtuesit e Interit e konsiderojnë qendërmbrojtësin një element thelbësor të ekipit për vitet në vazhdim dhe synojnë ta mbajnë atë në “San Siro”. Për këtë arsye, ata janë të gatshëm të ulen me përfaqësuesit e lojtarit për të diskutuar kushtet e një marrëveshjeje të re.
Kontrata aktuale e Bastonit me Interin mbetet e vlefshme deri në verën e vitit 2028, ndërsa edhe vetë futbollisti e sheh qëndrimin te zikaltrit si prioritetin kryesor për të ardhmen e tij.
Mbrojtësi 27-vjeçar ka luajtur 12 ndeshje në të gjitha kompeticionet gjatë këtij sezoni dhe ka arritur të shënojë një gol.