Harry Kane u ka dërguar një mesazh sfidues rivalëve në arenën evropiane, duke theksuar se Bayern Munich zotëron gjithçka që nevojitet për të rikthyer trofeun e Ligës së Kampionëve. Kapiteni i Anglisë beson fuqimisht se klubi bavarez është gati t’i japë fund pritjes së gjatë për sukses kontinental, veçanërisht pas eliminimit të hidhur të përjetuar në këtë kompeticion një sezon më parë.
Për Kane dhe bashkëlojtarët e tij te Bayerni, fitimi i Ligës së Kampionëve të UEFA-s është shndërruar në misionin kryesor. Sulmuesi anglez ka shprehur hapur ambicien e përbashkët të skuadrës gjermane për t’u ngjitur sërish në majën e futbollit evropian. Duke pasur parasysh madhësinë e klubit bavarez, një ndërprerje gjashtëvjeçare pa e fituar këtë garë konsiderohet si një periudhë tepër e gjatë.
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Në një intervistë për Foot Mercato, Kane u shpreh se Champions League është një objektiv i madh për të dhe për skuadrën. “Ne kemi një skuadër të fortë, të përbërë nga lojtarë të pabesueshëm”, deklaroi ai, duke shtuar se përzierja e përvojës dhe talentit të mbledhur në Allianz Arena i bën ata një kundërshtar të vështirë për çdo ekip në kontinent.
Kujtimet e sezonit të kaluar janë ende të freskëta për 33-vjeçarin. Bayerni arriti deri në gjysmëfinale të edicionit 2025/26, por u eliminua nga Paris Saint-Germain me rezultat të përgjithshëm 6-5, në një përballje tejet të ngushtë. Pavarësisht zhgënjimit që përjetoi kaq pranë finales, Kane ruan respekt për kundërshtarët e tij.
“Sezonin e kaluar, ndeshjet kundër PSG-së ishin të çmendura, ishte tepër e ngushtë dhe të eliminoheshe nga skuadra që fitoi titullin dy herë radhazi nuk ishte asgjë për t’u turpëruar”, ka thënë ai, duke evokuar atë dramë kontinentale.
Sulmuesi është i mendimit se ato përballje me presion të lartë i kanë dhënë ekipit përvojë të paçmuar, e cila do t’u vlejë shumë në raundet eliminuese të këtij sezoni. Në vend që të mbetet i fokusuar te humbja, grupi po e shndërron atë në karburant për fushatën aktuale evropiane.