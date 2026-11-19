Mesfushori turk Hakan Çalhanoglu ka marrë propozimin e parë zyrtar nga Interi për vazhdimin e bashkëpunimit, teksa kontrata e tij aktuale përfundon në verën e vitit të ardhshëm.
Skuadra zikaltër dëshiron ta mbajë lojtarin në “San Siro” deri në vitin 2029 dhe tani po pret reagimin e menaxherit të tij, Gordon Stipic.
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Burime pranë klubit italian, përmes “FC Inter 1908”, bëjnë të ditur se oferta e re përmban një pagë fikse disi më të reduktuar krahasuar me atë që Çalhanoglu merr tani, por me një arkitekturë të ndryshme financiare.
Në propozim janë vendosur disa shpërblime shtesë që mund t’i sigurojnë turkut të ardhura vjetore deri në 6 milionë euro.
Tani topi është në fushën e Çalhanoglus, i cili sipas informacioneve ka dëshirë të qëndrojë te Interi. Megjithatë, përfaqësuesi i tij po analizon me vëmendje shifrat dhe strukturën e re të pagesës, ndërsa nuk hidhet poshtë skenari që lojtari të kërkojë kushte më të favorshme.
Negociatat do të vijojnë në ditët në vazhdim, me drejtuesit zikaltër që shpresojnë për një akord të shpejtë me futbollistin.
Lidhur me afatin, oferta aktuale mbulon dy sezone, ndërsa ekziston edhe alternativa e shtimit të një viti të tretë përmes një klauzole opsionale.