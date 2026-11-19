Nezir Kraki, deputet i Lëvizjes Vetëvendosje, ndodhet në Bruksel të Belgjikës për të marrë pjesë në sesionin e 38-të të Asamblesë Parlamentare të Frankofonisë (APF).
Si drejtues i delegacionit të përhershëm të Kuvendit të Kosovës pranë APF-së, ai mori pjesë në Konferencën e Presidentëve të Rajonit të Evropës, e cila u organizua në Shtëpinë e Qytetit të Brukselit.
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Në një postim pas konferencës, Kraki shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës dhe u zotua për një dinamikë të re në marrëdhëniet me botën frankofone. Ai saktësoi se, në cilësinë e kryesuesit të delegacionit, kishte kënaqësinë të merrte pjesë mbrëmë në këtë konferencë në “Shtëpinë e qytetit” të Brukselit, ku falënderoi për përkrahjen ndaj Kosovës dhe premtoi një qasje të freskët në raportet me frankofoninë.
Kraki bëri të ditur gjithashtu se punimet e Asamblesë Parlamentare të Frankofonisë për Evropën do të vijojnë edhe sot dhe nesër, me diskutime për tema të rëndësishme.
Në delegacionin e Kuvendit të Kosovës, përveç tij, marrin pjesë deputetja Eliza Hoxha dhe sekretarja e delegacionit të përhershëm të Kosovës në APF, Bukurije Rukolli.
Deputeti i VV-së theksoi se lidhjet me botën frankofone duhet të trajtohen si një objektiv strategjik afatgjatë për vendin, duke vënë në dukje rëndësinë që ka luajtur gjuha frënge në zhvillimin e tij personal dhe profesional.
Ai falënderoi gjithashtu sekretarin rajonal për Evropë në APF, Fatmir Leci, si dhe përfaqësuesit e Ambasadës së Kosovës në Bruksel, Liridon Bajramin dhe Milot Ahmetin, për praninë dhe kontributin e dhënë në aktivitetet e zhvilluara.