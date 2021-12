Inter synon një goditje tjetër me parametra zero

Interi ka synuar mesfushorin sulmues që skadon në vitin 2022 me Sassuolo, Filip Djuricic.

Me Sassuolon ka shumë hapësira, por në këtë rast do të ishte një transferim i mundshëm i lirë, duke qenë se lojtari do të jetë në gjendje të pajtohet me një ekip të ri në javët e ardhshme në mungesë të rinovimit me klubin e drejtuar nga Carnevali.

Ideja do të ishte blerja për ta futur në rotacionet e sulmit në vend të Alexis Sanchez, i cili është pranë lamtumirës në fund të sezonit./ h.ll/albeu.com