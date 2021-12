Inter po mbyll transferimin e parë, lojtari i Chelsea ndodhet në Milano

Inter po mbyllet për huazimin e Malang Sarr, qendërmbrojtësit të Chelsea. Një operacion që mund t’i lejojë Simone Inzaghit të ketë një zgjedhje më shumë në pjesën e pasme, duke qenë se në garat e fundit, për shkak të dëmtimit të De Vrij, ai e gjeti veten me Andrea Ranocchia-n si alternativë të vetme, plus disa zgjidhje të “përshtatura”. Një shenjë e mëtejshme rikuperimi pas “dietës” së verës së kaluar.

Një blitz i plotë, ai që Malang Sarr vendosi të dielën. I pa thirrur nga Thomas Tuchel për ndeshjen kundër Manchester United, mbrojtësi francez e kaloi mbrëmjen në Milano dhe po negocion kalimin e tij te Interi në janar, në formë huazimi me të drejtë blerje, shifër ende për t’u fiksuar, megjithatë rreth 15 milionë euro. Ishte Romelu Lukaku për të rekomanduar këtë aventurë të re (ende për t’u përcaktuar në detaje sigurisht) nga lartësia e përvojës së tij dhe përmes miqësisë së madhe që është krijuar mes të dyve. Me shume detaje; Mbrojtësi i Chelseat është pjesë e skuadrës së Federico Pastorellos, i cili në tre vitet e fundit ka pasur marrëdhënie shumë të ngushta me drejtuesit e Nerazzurrëve.

I lindur në Nice më 23 janar 1999, Malang Mamadou William Sarr u rrit në akademinë e të rinjve të Nice dhe përfundoi kontratën e tij me Chelsean në verën e 2020.

Disa muaj më vonë ai u qëllua si huazim te Porto ku luajti sezonin e kaluar. U kthye në Chelsea verën e kaluar, nuk arriti ta bindë Tuchelin, i cili e përdori atë në një ndeshje të vetme të Premier League (90 minuta në Brentford-Chelsea më 16 tetor) dhe në disa raste në Kupën EFL. Ardhja e Sarr mund t’i lejojë Simone Inzaghit të ketë një zgjedhje shtesë në pjesën e pasme, ku pas treshes startuese Skriniar-De Vrij-Bastoni ai mbetet si një rol alternativ vetëm Ranocchia, me përjashtim të përshtatjeve të Dimarco dhe D’Ambrosio. Sinjali është shumë pozitiv edhe nga ana e pronarëve, të cilët në këtë mënyrë bëjnë të ditur se duan të përforcojnë sërish ekipin./h.ll/albeu.com