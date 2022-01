Inter tashmë është futur në garë për shërbimet e Gosens.

Anësori gjerman momentalisht është i dëmtuar. Për të ka treguar interes më herët klubi anglez i Newcastle. Por zikaltërit e Milanos po studiojnë mundësinë e transferimit direkt nga Bergamo.

Atalanta e lëshon të lirë lojtarin vetëm me blerje direkte dhe jo me huazim me të drejtë blerjeje.

Inter po vlerëson fizibilitetin dhe operacionin e transferimit të lojtarit./ h.ll/albeu.com