Insigne si Maradona, futet në librin e rekordeve të Napolit (FOTO LAJM)

Lorenzo Insigne iu dha shansi për t’u bashkuar me Diego Maradona me 115 gola për Napolin dhe sulmuesi nuk gaboi.

Lorenzo Insigne u zhvendos së bashku me Diego Maradona në listën e të gjitha kohërave të Napolit të golashënuesve kryesorë, pasi shënoi golin e tij të 115-të për klubin e Serie A.

Italiani realizoi një penallti në fillim të pjesës së dytë të fitores 4-1 të së dielës në derbin kundër Salernitana.

Kjo do të thoshte se ai iu bashkua Maradonës në një barazim për vendin e tretë në librat e rekordeve të Napolit.

Dries Mertens kryeson atë listë dhe shënoi një penallti pak para pjesës së parë për t’i dhënë Napolit një epërsi 2-1, goli i tij i 144-të për klubin.

Mertens u largua për të lejuar Insigne të merrte përgjegjësinë për goditjen e dytë nga pika në minutën e 53-të.

Insigne kishte hyrë si zëvendësues për fillimin e pjesës së dytë dhe Mertens tha: “E lashë penalltinë e dytë Lorenzos sepse ishte e rëndësishme për të”.

Duke shkruar në Instagram pas ndeshjes, Insigne është shprehur i kënaqur për fitoren.

Ai do të largohet në fund të sezonit për t’iu bashkuar Toronto FC, por 30-vjeçari këmbënguli se do ta kishte gjithmonë në zemër klubin.

“Derbit nuk luhen… fitohen… Vazhdojmë kështu deri në fund”, ka shkruar Insigne. “Gjithmonë dhe përgjithmonë FORZA NAPOLI.”

Insigne tani është gjashtë gola prapa vendit të dytë Marek Hamsik në listën e golashënuesve të Napolit./ h.ll/albeu.com

115 – Lorenzo Insigne has equalled Diego Armando Maradona (115 goals) as the 3rd player with the most goals scored in the history of Napoli in all competitions. Podium.#SerieA #NapoliSalernitana pic.twitter.com/XFceGoNpCF

