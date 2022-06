Igli Tare i sfidon të gjithë, kërkon Armando Brojën te Lazio

Armando Broja është në qendër të vëmendjes për shumë ekipe në Evropë.

Nga Serie A është Napoli dhe Atalanta që kanë kërkuar informacione për shërbimet e tij. Klubi napoletan ka bërë një kërkesë zyrtare për sulmuesin e kombëtares shqiptare dhe Chelsea i është përgjigjur se duhen 30 milionë euro për kartonin e talentit Broja.

Por tashmë, mediat italiane bëjnë me dije se Lazio është futur në skenë për të fituar shërbimet e Armando Brojës.

Igli Tare thuhet se do të fluturojë për në Angli dhe të bisedojë me drejtuesit e Chelsea. Tare kërkon Brojën në formë huazimi dhe me të drejtë blerje në fund të sezonit./ h.ll/albeu.com