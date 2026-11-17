Sulmuesi irlandez Adam Idah u shpreh se ekipi i tij ka nxjerrë përfundime nga humbja 1-0 në Prishtinë dhe është përgatitur në një mënyrë tjetër për ndeshjen e kthimit në Dublin.
Sipas Idahut, në përballjen e parë Irlanda u përqendrua më tepër seç duhej te mbrojtja dhe nuk shfrytëzoi siç duhej aftësitë në fazën sulmuese.
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“Në ndeshjen e parë me Kosovën, ndoshta u treguam disi tepër të kujdesshëm në mbrojtje dhe nuk sulmuam aq sa kishim mundësi”, tha ai për “RTÉ Sport”.
Idah vlerësoi gjithashtu bashkëpunimin me Troy Parrott dhe Jack, duke theksuar se në ndeshjet e fundit ata kanë shfaqur më shumë nga potenciali i tyre në sulm.
Ai ka qenë në formacionin titullar në katër prej pesë ndeshjeve të Irlandës në këtë edicion të Ligës së Kombeve. Idah shënoi kundër Izraelit dhe dha asistimin për golin e Parrottit ndaj Austrisë, ndërsa në Prishtinë hyri në lojë si zëvendësues.
Irlandës i duhet një fitore ndaj Kosovës për të siguruar vendin e dytë në Grupin B3. Kosovës, ndërkaq, i mjafton një barazim për të arritur të njëjtin synim.