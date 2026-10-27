Ibrahimovic realizon një gol të jashtëzakonshëm për Augsburgun

Ibrahimovic realizon një gol të jashtëzakonshëm për Augsburgun

Arijon Ibrahimovic, sulmuesi me origjinë nga Kosova, ka tundur rrjetën me një realizim të bukur në Kupën e Gjermanisë.

Me një goditje të saktë nga distanca në minutën e 69-të, ai mposhti portierin vendas dhe riktheu Augsburgun në avantazh, pasi vendasit kishin barazuar në mënyrë të papritur rezultatin nga 0-2 në 2-2.

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Ibrahimovic vijon të luajë rol të rëndësishëm te Augsburgu. Ai mbetet një nga objektivat e mëdha të Kosovës, ndonëse përparësi duket të ketë Kampionati Evropian U21 me Gjermaninë U21.


Shtuar 27.10.2026 19:48

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