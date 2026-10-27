Ibrahimovic realizon një gol të jashtëzakonshëm për Augsburgun

Arijon Ibrahimovic, sulmuesi me origjinë nga Kosova, ka tundur rrjetën me një realizim të bukur në Kupën e Gjermanisë.
Me një goditje të saktë nga distanca në minutën e 69-të, ai mposhti portierin vendas dhe riktheu Augsburgun në avantazh, pasi vendasit kishin barazuar në mënyrë të papritur rezultatin nga 0-2 në 2-2.
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Ibrahimovic vijon të luajë rol të rëndësishëm te Augsburgu. Ai mbetet një nga objektivat e mëdha të Kosovës, ndonëse përparësi duket të ketë Kampionati Evropian U21 me Gjermaninë U21.