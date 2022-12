HISTORIA/ Trajneri i premtoi 2 biskota për gol me kokë, Messi priti gjithë jetën për këtë ditë

Përgatiti Gerli Doko

Lionel Messi është kampion bote. Në moshën 35-vjeçare ai ka arritur gjithçka që mund të ëndërrojë një futbollist i nivelit më amator. Sot është kulmi i karrierës së tij. Në duart e tij është kupa më e vlefshme në jetë, në qafë është medalja më e rëndë, më e shtrenjtë, më e shumëpritur.

Momenti më i mirë për të kujtuar rrugën e tij.

Gjithçka filloi në Rosario. Në këtë fushë të skuadrës së varfër Grandoli. Por në fillim Leo nuk kishte as një top, ai e mblodhi atë nga shishet plastike dhe çorape. Kjo u tha nga vëllezërit e tij, Rodrigo dhe Matias.

Pastaj Newell’s Old Boys. Atje, Messi kishte një motivim të veçantë për të mos u ndalur kurrë dhe për të shkatërruar të gjithë përreth. Në një kohë, trajneri Carlos Marconi i ofroi biskota me çokollatë me karamel qumështi brenda. “Nëse Messi shënon 4 gola, ai merr 4 biskota”, tha trajneri asaj kohe.

Për ta bërë Leon të përparojë edhe më fuqishëm, trajneri i premtoi atij dy biskota për gol me kokë. “Pothuajse ndeshjen tjetër, Leo mundi të gjithë mbrojtjen dhe portierin, më pas hodhi topin dhe shënoi me kokë në portën e zbrazët.

Kur Messi ishte 9 vjeç, trajnerët e Newell’s Old Boys menduan se diçka nuk shkonte me Leon. Të gjithë shokët u bënë më të gjatë, ndërsa Messi mbeti shumë i shkurtër , 1 metër 27 centimetra.

Kjo nuk ndikoi në suksesin në turnetë e fëmijëve, por në planin afatgjatë do të sillte probleme të mëdha. Kështu Messi 9-vjeçar zbuloi një mungesë të hormonit të rritjes, i cili është tepër i rëndësishëm për maturimin e trupit.

Kështu Messi filloi të injektonte hormonin e rritjes. “Isha më i vogli në fushë, më i vogli në shkollë, më i vogli në oborr. Kështu që çdo ditë më bënin një injeksion në këmbë. Ditë pas dite, javë pas jave, e kështu me radhë për më shumë se tre vjet”, tha Messi.

Vërtetë, në rrugën e shërimit, Messi hasi në një vështirësi tragjike. Në fund të viteve 90′ dhe në fillim të viteve 2000, Argjentina u mbërthye nga një krizë e fuqishme ekonomike, e cila në 2001 çoi në një falimentim, dorëheqjen e presidentit dhe kolapsin e klasës së mesme.

Dy vitet e para të trajtimit të Messit u paguan nga fondi i sigurimeve të fabrikës së çelikut ku punonte babai i Lionel Messit. Kur kriza u ndez më në fund, të gjitha pagesat e sigurimeve u shkurtuan dhe Messi mbeti pa injeksione të hormonit të rritjes. Kursi i injeksioneve kushtonte nga 900 deri në 1300 dollarë në muaj dhe familja nuk kishte para të tilla.

Babi i Messit, Jorge fillimisht iu drejtua menaxhmentit të Newell’s Old Boys ai shpresonte që klubi të shpëtonte djalin, por ai gaboi, sepse kriza preku edhe klubet e futbollit. Familja Messi kërkoi urgjentisht opsione për shpëtim.

“Nuk ka efekte anësore nga një ndalim, por nëse Leo do të ndalonte marrjen e hormonit, ai tani do të ishte shumë më i shkurtër”, tha mjeku Schwarzstein.

Së shpejti, familja Messi u ndihmua nga dy sipërmarrës nga Buenos Aires, të cilët kishin dëgjuar për talentin e jashtëzakonshëm të Messit dhe ishin njohur me përfaqësuesit e Barcelonës. Kështu u takua Jorge Messi (babai i Messit) me Josep Maria Minguella, një nga punonjësit më të rëndësishëm të Barcelonës, ndër ata që nuk kanë dalë kurrë në publik.

“Pasi pashë videon në detaje, thjesht u mahnita”, kujton Minguella. Dukej se Leo erdhi tek ne nga një planet i jashtëzakonshëm ku lindin njerëz të jashtëzakonshëm: arkitektë, mjekë, muzikantë të mëdhenj.Barcelona fillimisht nuk ishte veçanërisht e interesuar për Messin, por Minguella bëri gjithçka për të ndryshuar pozicionin e klubit. Ai bleu bileta për Lionel dhe babain e tij për në Spanjë dhe madje pagoi akomodimin në Barcelonë.

Messi u stërviti, dhe luajti. Por koha kaloi dhe rezultatet nuk u shfaqën. Babai i Messit nuk besonte më se gjithçka do të shkonte me Barcelonën. Atij iu duk se katalanasit, ashtu si Newell’s Old Boys, do të mashtroninj dhe nuk do të ofronin asnjë kontratë.

Për të qetësuar Jorge Messin, Minguella dhe një tjetër menaxher i Barcelonës, Rexac, përgatitën një marrëveshje të përkohshme. Është shkruar më 14 dhjetor 2000 në një pecetë në një restorant në Montjuic. Marrëveshja siguroi që Messi së shpejti do të nënshkrojë një kontratë të plotë për të rinjtë. Në të njëjtën kohë, babait të Lionelit iu garantua një pozicion në sistemin e të rinjve të Barcelonës.

Dokumentet u përgatitën deri në mars 2001 dhe u kërkua trajtim sa më shpejt të ishte e mundur. Si rezultat, kursi i parë i injeksioneve të hormonit të rritjes u pagua nga CEO i Barcelonës, Joan Lacueva.

Jo më kot: pas disa vitesh Messi shpërtheu në bazën e Barcelonës. Dhe çmenduria filloi:

• Messi fitoi 10 tituj të La Ligës, 7 Kupa

• 4 herë Ligën e Kampionëve, 3 herë Superkupën e UEFA-s dhe 3 herë Kupën e Botës për Klube

• 7 herë fitoi “Topin e Artë”, favorit për të 8-tin.

• Golashënuesi më i mirë i La Ligës 8 herë, me një diferencë golashënuesi më i mirë në historinë e La Ligës me 474 gola ndaj 311 të Cristiano Ronaldos të vendit të dytë.

Dhe në këtë sfond mahnitës, gjithçka që Leo kishte në ekipin kombëtar për një kohë të gjatë ishte fitorja në Kupën e Botës për të rinj (U-20) në 2005 dhe medalje ari i Lojërave Olimpike 2008. Gjithçka nuk është në rregull.

Në Kampionatin Botëror:

2006 – Eliminimi çerekfinal nga Gjermania (1:1, 2:4 në penallti) 2010 – Eliminimi çerekfinal nga Gjermania (0:4) 2014 – Humbja finale nga Gjermania (0:1) 2018 – Rënia në 1/ 8 finale nga Franca (3:4)

Në finalet e tjera:

2007 – Humbje në finalen e Copa America nga Brazili (0:3) 2015 – Humbje në finalen e Copa America nga Kili (0:0, 1:4 në penallti) 2016 – Humbje në finalen e Copa America nga Kili (0:0, 2: 4 në penallti).

Pas asaj disfate në vitin 2016, Messi madje shpalli edhe tërheqjen e tij nga kombëtarja. Ai ishte i lodhur nga gjithçka, mungesa e rezultateve, dhe presioni më i rëndë i shumë tifozëve, dhe kaosi në federatë, për shkak të të cilit Messi pagoi rojet e kombëtares nga xhepi i tij në të njëjtin 2016 për shkak të borxheve të federatës.

“Gjithmonë e kam ndjerë pasionin e argjentinasve. Por ka një grup njerëzish që vazhdimisht dyshojnë tek unë. Ata kishin një mendim për çdo veprim timin. Jo opinioni më pozitiv.

Në vitin 2006, pothuajse nuk luaja, dhe madje edhe atëherë ata filluan të më kritikojnë. Nuk mund ta kuptoja kurrë pse u përpoqën të më lëndonin”, tha Leo.

Messi u kthye në kombëtare një javë më vonë. “Jam shumë i dashuruar me vendin tim, dua të luaj në kombëtare. Ka kaq shumë probleme në futbollin argjentinas. Nuk do të doja të krijoja të reja. Unë thjesht dua të përfitoj nga ekipi kombëtar, dhe është më mirë ta bëj këtë duke qenë brenda saj”, kërkoi falje Leo. Ai më vonë pranoi se vendimi për t’u larguar ishte spontan dhe shumë i papritur.

Vuajtjet përfunduan vetëm me ardhjen e Lionel Scaloni si trajner i kombëtares së Argjentinës në vitin 2018.

Në vitin 2021, Messi fitoi finalen e parë të të rriturve me Argjentinën, ata mposhtën Brazilin (1: 0) në ndeshjen vendimtare të Kupës së Amerikës.

“Shumë herë jam larguar i zhgënjyer nga fusha, por e dija që rezultati do të vinte. I jam mirënjohës Zotit që më dha këtë moment, nuk mund të ishte më mirë: në Brazil kundër Brazilit.

Shumë herë kam ëndërruar për të. Fitoren ia dedikoj familjes: bashkëshortes, fëmijëve, prindërve, vëllezërve dhe motrave të mia, të cilët kanë vuajtur shumë herë, si unë, ose më keq. Shumë herë na është dashur të shkojmë me pushime dhe të kalojmë disa ditë të frustruar pa asgjë për të fituar, por këtë herë është ndryshe.

Unë mendoj se ne ende nuk e kuptojmë se çfarë bëmë në të vërtetë, u bëmë kampionë. Jemi të lumtur dhe festojmë. Kjo finale do të hyjë në histori, ne mundëm Brazilin në Brazil”, tha Messi i lumtur atëherë.

Tjetra humbja e Italisë (3:0) në ndeshjen për Finalissima.

Por e gjithë kjo nuk është asgjë përkundër sfondit të qëllimit të madh drejt të cilit Leo po shkoi gjatë gjithë këtyre viteve.

“Ky është ndoshta Botërori im i fundit. Mundësia e fundit për të realizuar ëndrrën time dhe tonë të përbashkët”, tha Messi para fillimit të Kupës së Botës 2022. Ne duhet të bëjmë atë që bëjmë zakonisht. Ndihemi mirë”.

Dhe Messi ia doli. Në kampionatin e fundit botëror në karrierën e tij, ai mori titullin. E mahnitshme. /G.D albeu.com/