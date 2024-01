Hellas Verona mendon të rikthejë Marash Kumbullën

Hellas Verona ka qenë tepër aktive këtë muaj dhe tani po mendon të bëjë një lëvizje për qendërmbrojtësin shqiptar të Romës, Marash Kumbulla.

Mbrojtësi shqiptar është produkt i sistemit të të rinjve të Veronës dhe bëri 28 paraqitje për ekipin e parë përpara se të shkonte te Giallorossët në shtator 2020, duke u transferuar në një marrëveshje huazimi dy-vjeçar me një detyrim blerje me vlerë 13.5 milionë plus 3.5 milionë euro bonuse.

Kumbulla humbi mbi 250 ditë gjatë vitit të kaluar për shkak të një këputjeje të ligamentit kruciat, duke u rikthyer vetëm në fillim të këtij muaji. Kontrata e tij me Romën skadon për 18 muaj dhe nuk duket se do të rinovohet në këtë fazë.

Sipas TMW, Verona po kërkon të sjellë disa përforcime pasi ka lënë tetë lojtarë të largohen këtë muaj dhe kanë filluar të mendojnë për një lëvizje huazimi për Kumbullën, i cili është në kërkim të kohës së rregullt të lojës ndërsa punon për të arritur gjendjen optimale pas lëndimit të tij. .

Gialloblutë shitën lojtarë të ndryshëm gjatë javëve të fundit, duke përfshirë Cyril Ngonge te Napoli, Isak Hien te Atalanta dhe Josh Doig te Sassuolo. /Telegrafi/