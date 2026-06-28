Harry Kane vendos rekord të ri, bëhet realizuesi më i mirë i Anglisë në historinë e Kupave të Botës

Harry Kane ka hyrë në historinë e futbollit anglez, pasi është bërë golashënuesi më i mirë i Anglisë në historinë e Kupave të Botës.
Sulmuesi i Bayern Munich e arriti këtë sukses pasi shënoi në fitoren 2-0 ndaj Panamasë, në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve, duke shkuar në 11 gola në Kupat e Botës.
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Me këtë gol, ai kaloi Gary Linekerin, i cili deri tani mbante rekordin me 10 realizime.
Kane e ka vendosur këtë rekord në vetëm 14 paraqitje në Kupat e Botës, teksa ka luajtur në tre edicione të turneut që nga debutimi i tij në vitin 2018.
Në Kupën e Botës 2026, kapiteni i Anglisë po kalon një moment shumë të mirë, duke realizuar tre gola në po aq ndeshje. Ai shënoi dy herë në fitoren 4-2 ndaj Kroacisë në takimin hapës dhe më pas shtoi edhe një tjetër kundër Panamasë.
Ky rekord i ri e përforcon edhe më tej pozitën e Kane si një prej sulmuesve më të mirë në historinë e Anglisë.
Me fazën eliminatore që e pret ende, 32-vjeçari ka mundësinë ta zgjerojë më tej këtë rekord dhe të udhëheqë “Tre Luanët” drejt suksesit në Kupën e Botës 2026.