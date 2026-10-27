Guti vë në dyshim fitoren e Harry Kane në Topin e Artë: “Ishte vendosur që më parë

Guti vë në dyshim fitoren e Harry Kane në Topin e Artë: “Ishte vendosur që më parë

Ish-mesfushori i Real Madridit, Guti, nxiti debat në botën e futbollit pasi vuri në lojë triumfin e Harry Kane në Topin e Artë 2026. Ai la të kuptohej se fitorja e sulmuesit anglez ishte vendosur paraprakisht.

I ftuar në emisionin e njohur “El Chiringuito de Jugones”, spanjolli e cilësoi rezultatin e votimit si një “rastësi” të dyshimtë dhe sugjeroi se kurorëzimi i golashënuesit më të mirë anglez ishte planifikuar që në fillim.

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“Topi i Artë shkoi në Londër dhe e fitoi një londinez. Çfarë rastësie, apo jo? Një rastësi e vërtetë! Kjo me siguri ishte shkruar që në fillim”, tha Guti me ironi.

Ai kritikoi gjithashtu reagimin e Kane në momentin kur u shpall fitues, duke thënë se shprehja e sulmuesit tregonte se ai nuk e kishte pritur çmimin. Sipas GutIt, anglezi mendonte se Topi i Artë do t’i jepej Lamine Yamalit ose Kylian Mbappes.

Guti nuk e fshehu pakënaqësinë me rezultatin, i cili shtoi edhe më shumë përçarjet në Pirenej lidhur me atë se kush e meritonte çmimin individual më prestigjioz të futbollit botëror.

Reagimet ndaj votimit u ndanë ndjeshëm. Disa tifozë në Spanjë dëshironin që çmimi t’i shkonte njërit prej fituesve të Kupës së Botës, ndërsa mbështetësit e Real Madridit shpresonin që Topi i Artë t’i jepej Mbappes dhe jo qendërsulmuesit anglez.


Shtuar 27.10.2026 08:12

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