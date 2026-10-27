Mickoski për zgjedhjet në Serbi: Marrëdhëniet e mira mes dy vendeve do të vijojnë

Mickoski për zgjedhjet në Serbi: Marrëdhëniet e mira mes dy vendeve do të vijojnë

Kryeministri Hristijan Mickoski njoftoi se sot ka biseduar në telefon me Ilija Srdanoviqin, i cili kryesoi Listën Studentore, fituese të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Serbi.

Gjatë bisedës, Mickoski e përgëzoi për fitoren dhe rezultatin elektoral, si dhe i uroi suksese për periudhën e ardhshme.

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“Besoj se lidhjet e mira mes dy shteteve, respekti i ndërsjellë dhe bashkëpunimi do të vijojnë të përparojnë në të mirë të qytetarëve të të dy vendeve”, shkroi kryeministri.


Shtuar 27.10.2026 08:14

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