Guardiola i bindur se mund të transferojë yllin e Bayernit te Man City

Pep Guardiola po i bën presion Manchester Cityt për të siguruar nënshkrimin e mesfushorit të talentuar të Bayern Munich, Joshua Kimmich. Ndërkohë, gjigantë të tjerë evropianë si Arsenali, Liverpool dhe Real Madrid po tregojnë gjithashtu interesim për 28-vjeçarin, sipas raportimeve të fundit.

Klubi anglez, i vetëdijshëm për nevojën për të forcuar mesfushën e tyre, e sheh Kimmich si një blerje cilësore që mund t’i shtojë thellësi dhe përvojë skuadrës. Me Rodri opsionin e vetëm të jashtëzakonshëm në atë pozicion, nënshkrimi i reprezentuesit gjerman bëhet edhe më vendimtar për planet e klubit.

Megjithëse Arsenali dhe Liverpool po kërkojnë gjithashtu të forcojnë radhët e tyre me mesfushorin, Manchester City duket se ka një avantazh kyç: marrëdhënien e ngushtë mes Kimmich dhe Guardiolës, të krijuara gjatë kohës së tyre së bashku në Bayern Munich. Kjo lidhje mund të përmbysë balancën në favor të qytetarëve në garën për nënshkrimin e saj, raporton Daily Star.

Ndërkohë, Liverpool është ende në kërkim të një zëvendësuesi cilësor të mesfushës pasi dështoi të nënshkruajë Moises Caicedon në fillim të sezonit. Kimmich paraqet veten si një opsion tërheqës për Reds, të cilët mund të përfitojnë nga përvoja e tij si në nivel klubesh ashtu edhe në nivel ndërkombëtar.

Nga ana tjetër, edhe Real Madridi është i vëmendshëm ndaj lëvizjeve të Kimmich, duke qenë se duhet të përforcojë mesfushën. Me të katër klubet të gatshëm të paguajnë një shumë të majme për shërbimet e tij, fati i lojtarit ende nuk është përcaktuar.

Me Guardiola duke ushtruar presion ndaj Manchester Cityt për të siguruar nënshkrimin, klubi anglez duket se është në një pozicion ideal për të mbyllur marrëveshjen. Megjithatë, në botën emocionuese të futbollit, negociatat mund të marrin kthesa të papritura, kështu që do të jetë interesante të shihet se si do të zhvillohet kjo histori në javët në vijim. /Telegrafi/