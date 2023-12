Griezmann do të ndjekë Messin? Ylli i Atletico-s shpreh dëshirën e MLS

Ylli i Atletico Madrid, Antoine Griezmann ka shprehur dëshirën e tij për t’u transferuar në Major League Soccer përpara se karriera e tij të përfundojë.

CFARE NDODHI?

Griezmann ka folur më parë për tërheqjen e tij në MLS dhe e ka riafirmuar këtë dëshirë në fillim të këtij muaji, dhe ka përshkruar edhe një herë qëllimin e tij për të gjetur një klub në Amerikë për t’u bashkuar, pasi ai zbuloi se periudha e tij në Barcelonë e ndryshoi plotësisht pikëpamjen e tij. Ai gjithashtu i tha GOAL në gusht se ai do të preferonte të transferohej në Shtetet e Bashkuara sesa në Arabinë Saudite mes një eksodi talentesh nga Evropa në Lindjen e Mesme dhe të ecte në të njëjtën rrugë si ish-shoku i skuadrës së Barcelonës, Lionel Messi, pas transferimit të tij gjatë verës në Inter Miami.

Griezmann luajti për Atletico midis 2014 dhe 2019 përpara se të transferohej te Barcelona, por ai qëndroi vetëm dy vjet në klub para se të kthehej në Madrid në 2021 si huazim, dhe kjo lëvizje më pas u bë e përhershme. Në 365 paraqitje për Atletin, ai ka shënuar 173 gola dhe ka dhënë 78 asistime.

ÇFARË THA GRIEZMANN

Sulmuesi zbuloi gjithashtu dëshirën e tij për të përfunduar karrierën e tij evropiane me Atleti, duke thënë për AS: “Unë e di që klubi është në favor të mund të bëjë një përpjekje dhe ne do të flasim për këtë. Përtej Evropës, ajo që do të doja më vonë është MLS, këtë e kam njohur gjithmonë. Por Atletico do të jetë pothuajse njëqind për qind klubi im i fundit në Evropë. Është vendi ku dua të jem, ku e shoh veten më të lumtur dhe këtu jam në shtëpi.”

Ai shtoi për magjinë e tij të dështuar në Barcelonë duke ndryshuar këndvështrimin e tij: “Po, është e vërtetë. Kur largohesh e kupton më shumë. Je i lumtur këtu, por nuk e kupton dhe jeton jetën tënde të përditshme. Kur largohesh. dhe kaloni një fazë të keqe, kupton se çfarë ishte, çfarë ndodhi dhe përpiqesh të kthehesh në atë dashuri, atë nivel dhe tani zgjohem çdo mëngjes dhe shijoj gjithçka: të shkoj në kodër për të stërvitur, duke veshur këtë distinktiv, duke qenë me mua. bashkëlojtarët, duke qenë me këtë trajner… dhe familja ime janë gjithashtu shumë të lumtur këtu.” /AlbEu.com/