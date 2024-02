Granit Xhaka i mashtroi të gjithë tifozët me festimin që bëri pas golit, reagimi i Xabi Alonsos është bërë viral

Granit Xhaka e ka mashtruar të gjithë stadiumin me festimin interesant që ka bërë pas golit të jashtëzakonshëm që shënoi për t’i dhënë epërsinë Leverkusenit në duelin ndaj Mainzit.

Ish-futbollisti i Arsenalit po shijon një sezon fantastik me liderin e Bundesligës, të cilët janë në rrugë të mirë për të fituar titullin e tyre të parë në histori nën urdhrat e Xabi Alonsos.

Xhaka shënoi në minutën e tretë të takimit për avantazhin e Leverkusenit duke shënuar një super gol që la të shtangur portierin kundërshtar.

Por, kishte shqetësime të mëdha menjëherë në mesin e tifozëve, Xabi Alonsos dhe stafit të trajnerëve, pasi Xhaka filloi të shtrëngonte kofshën e tij.

Sidoqoftë, ky ishte thjesht një mënyrë e festimit të golit, teksa ai vazhdoi duke kërcyer me bashkëlojtarin Jeremie Frimpong.

Kujtojmë se ky ishte goli i parë i Xhakës me fanellën e Leverkusenit dhe i pari për të në Bundesliga që prej vitit 2015, atëbotë kur ishte lojtar i Borussia M’Gladbach.

Granit Xhaka had the Bayer Leverkusen staff worried with his fake injury celebration 😅 pic.twitter.com/6PPEeUDE1J

— ESPN FC (@ESPNFC) February 23, 2024