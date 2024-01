Grabitet me armë shtëpia e yllit të Atletico Madridit

Sulmuesi i Atletico Madridit, Angel Correa, dhe familja e tij janë grabitur me armë në shtëpinë e tyre të shtunën mbrëma, ka raportuar mediumi spanjoll Cadena Cope.

Katër persona të maskuar hynë me dhunë në shtëpinë e argjentinasit dhe e kërcënuan sulmuesin dhe familjen e tij diku rreth orës 21:00 të shtunën, sipas raportimit.

Raporti shton se grabitësit morën të gjitha bizhuteritë dhe paratë që ishin në dispozicion në shtëpi para se të largoheshin.

Fatmirësisht, Correa dhe familja e tij nuk kanë pësuar ndonjë dëm fizik dhe lojtari ka informuar policinë e cila ka hapur tashmë një hetim për zbardhjen e rastit.

Correa u rikthye në Spanjë nga Arabia Saudite të enjten, pasi luajti në gjysmëfinale të Superkupës së Evropës, aty ku ekipi i tij pësoi 5-3 ndaj Real Madridit.

Kjo nuk është hera e parë që shtëpia e një futbollisti të famshëm në Spanjë bëhet cak i grabitësve, pasi që edhe në vitet e kaluara ka pasur raste të ngjarjeve të tilla.

Lojtarë si Sergio Ramos, Pierre-Emerick Aubameyang, Casemiro, Isco që të gjithë kanë qenë viktima të grabitjes./Telegrafi/

