Gol nga goditja e dënimit pas dy vitesh, Vlahovic thyen “mallkimin” e C.Ronaldos (VIDEO)

Te Juventusi më në fund kemi një gol nga goditja e dënimit, pas më shumë se dy vitesh.

Që nga momenti i mbërritjes së Ronaldo, goditjet e dënimit ishin monopol i portugezit, i cili arriti ta dërgojë topin në portë vetëm një herë në derbin e 4 korrikut 2020.

Që atëherë, Juve nuk shënoi me kurrë gola nga goditjet e lira, deri në perlën e Vlahovic ndaj Romës.

still thinking about this Vlahović free kick GOLAZO 🎯 pic.twitter.com/Qcq4J6fONL

— ELEVEN Football (@ElevenSportsFB) August 27, 2022