Gjysmëfinalja e Superkupës, Barcelona sonte pret Osasunan

Barcelona sonte do ta pres Osasunan në ndeshjen gjysmëfinale të Superkupës së Spanjës.

Ndeshja do të nis në ora 20:00, ku tashmë të dyja ekipet i kanë bërë formacionet zyrtare.

Barcelona do të luaj me Penan, Balde, Christensen, Araujon, Konden, Gundogan, De Jong, Roberton, Raphinhan, Leëandoëskin dhe Torresin.

Ndërsa, Osasuna me Herreran, Cruz, Garcian, Catenan, Munoz, Oroz, Pena, Areso, Arnaiz, Gomez dhe Budimir.

Nëse Barcelona do ta mposht Osasunan sonte, në finale të Superkupës do të ketë punë me Real Madridin, i cili mbrëmë e mposhti Atletico Madridin me rezultat të përgjithshem prej 5:3. /klankosova/