Gjiganti europian kërkon transferimin e Theo Hernandezit, nuk është Real Madridi

Klubi gjerman, Bayern Munich thuhet se ka etiketuar yllin e Milanit, Theo Hernadez si pasues të mundshëm të Alphonso Davies, i cili mund të largohet në afatin kalimtar të verës.

Davies ka qenë subjekt i spekulimeve intensive të transferimeve gjatë muajve të fundit. Real Madridi është shumë i interesuar për nënshkrimin e mbrojtësit të majtë 23-vjeçar këtë verë, dhe ai konsiderohet të jetë objektivi i tyre kryesor pas Kylian Mbappe.

Situata e Davies në Bayern Munich është interesante. Atij i skadon kontrata në vitin 2025, kështu që nëse ai nuk nënshkruan një marrëveshje të re përpara fundit të sezonit, ka shumë mundësi që ai të jetë i disponueshëm për një kosto të reduktuar këtë verë – diçka që Real Madridi do të donte të përfitonte.

Tani duket se Bayern është disi i dorëzuar për humbjen e Davies, pasi ata kanë filluar të rreshtojnë zëvendësues të mundshëm për reprezentuesin kanadez.

Sipas gazetarit Florian Plettenberg, njëri prej tyre është Theo Hernandez i Milanit, i cili ishte në të kaluarën ka luajtur me Real Madridin midis viteve 2017 dhe 2019.

Mbetet për t’u parë nëse Real Madrid do të marrë lojtarin e tyre këtë verë. Davies do të ishte një tjetër pjesë kyçe e enigmës për skuadrën e Carlo Ancelottit, ajo që do të zgjidhte një pozicion që ka shkaktuar probleme sezonet e fundit. /Telegrafi/