Një paraqitje bindëse kundër Holandës i dha Gjermanisë vendin e parë në grup. Skuadra fitoi 5-0, ndërsa Brajan Gruda ishte ndër protagonistët kryesorë, me një gol dhe dy asistime.
Epërsinë gjermanëve ua siguroi Derry Scherhant në minutën e 41-të, duke finalizuar pas pasimit të Joshua Kimmich.
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Pas pushimit, Florian Wirtz shënoi golin e dytë në minutën e 60-të. Pesë minuta më vonë, Nico Schlotterbeck çoi rezultatin në 3-0, pas një goditjeje të lirë të Grudës.
Gruda asistoi sërish në minutën e 71-të, kur Wirtz realizoi golin e katërt të Gjermanisë. Gjashtë minuta më pas, mesfushori ofensiv shënoi vetë golin e pestë, duke përfituar nga një top i kthyer brenda zonës.
Në takimin tjetër të grupit, Greqia fitoi 1-0 ndaj Serbisë. Georgios Masouras shënoi golin vendimtar në minutën e 69-të, pas asistimit të Vangelis Pavlidis.
Pas përfundimit të ndeshjeve, Gjermania, Holanda dhe Greqia u renditën me nga 11 pikë, ndërsa Serbia e mbylli me zero. Gjermania përfundoi në krye, kurse tri përfaqësueset e tjera patën pikë të barabarta.