Gjermania shënon golin e dytë ndaj Hungarisë. Ilkay Gündogan shënoi gol në minutën e 67.

Tre pikë do t’i jepnin kualifikimin “Panzerave”, që do të ishin kështu të parët që do e arrinin, teksa dhe një barazim do t’i afronte me këtë gjë.

Nga ana tjetër është Hungaria e cila u mposht në ndeshjes e parë nga Zvicra me shifrtat 1-3. Hungarezët luajnë shanset e fundit të kualifikimit kundër ekipit më të fortë të grupit.