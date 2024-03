Gjendja e Joao Cancelos më serioze se që ishte raportuar

Mbrojtësi i Barcelonës, Joao Cancelo raportohet se humbi fitoren e së dielës ndaj Atletico Madridit pas këshillave mjekësore dhe po kontrollohet për një sëmundje të zemrës.

Katalanasit thanë se lojtari mungonte nga skuadra për shkak të një “sulmi”, por Fermin Lopez la të kuptohet se ishte diçka tjetër kur ia dedikoi fitoren shokut të tij të skuadrës më pas.

RAC1 tani ka ofruar një përditësim për Cancelon dhe thotë se ai e humbi lojën me këshilla mjekësore si një “masë paraprake”. Mediumi shton se një nga të afërmit e Cancelos “ka një problem në zemër dhe shërbimet mjekësore të klubit duan të përjashtojnë se ai e ka të trashëguar”.

Cancelo pritet të bashkohet me Portugalinë gjatë pushimeve ndërkombëtare, por është lejuar të humbasë ndeshjen e tyre të parë kundër Suedisë – së bashku me një mori lojtarësh të tjerë duke përfshirë Joao Felix dhe Cristiano Ronaldo.

Trajneri i Portugalisë, Roberto Martinez ofroi një përditësim mbi situatën kur u pyet për Cancelon në një konferencë shtypi para ndeshjes dhe ende pret që ai t’i bashkohet skuadrës.

“Ne po punojmë, Cancelo është në listën për ndeshjen e dytë, ne po punojmë se si t’i monitorojmë lojtarët ashtu siç bëjmë, ne punojmë me Barcelonën, ​​por tani nuk ka asnjë arsye për të qenë vigjilent”, ka deklaruar ai.

Cancelo ka qenë i rregullt për skuadrën katalunase pasi u huazua një sezon nga skuadra e Pep Guardiolës, por nuk është ende e qartë nëse ai do të qëndrojë përtej fundit të sezonit aktual. /Telegrafi/

