Gabriel Jesus rrëfen si u realizua transferimi i papritur te Barcelona: “Zoti më befasoi sërish

Gabriel Jesus ka zbuluar prapaskenat e kalimit të tij nga Arsenali te Barcelona gjatë afatit kalimtar të verës së kaluar.
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Sulmuesi brazilian, 29 vjeç, u zyrtarizua si futbollist i Barcelonës më 1 shtator 2026. Ai firmosi kontratë me klubin katalanas deri në qershor të vitit 2029, ndërsa sipas raportimeve, transferimi i kushtoi Barcelonës 10 milionë euro.
Që nga bashkimi me skuadrën e re, Jesus ka luajtur katër ndeshje dhe ka realizuar dy gola. Megjithatë, ai pranoi se kalimi në Camp Nou ishte i papritur edhe për të.
“Në mendjen time kisha vetëm dy alternativa: të qëndroja te Arsenali deri në përfundimin e kontratës ose të rikthehesha në Brazil. Kisha menduar se mundësia për të luajtur për Barcelonën kishte kaluar, por Zoti më befasoi përsëri”, deklaroi fillimisht Jesus.
“Mendojeni veten pa luajtur futboll për një javë dhe më pas Barcelona vjen e kërkon të të transferojë. Nuk dëshiroja asgjë tjetër. Gjithçka ndodhi shpejt dhe pa vështirësi”, shtoi ai.
Braziliani foli edhe për vendimin e marrë në vitin 2016, kur zgjodhi Manchester Cityn, ndonëse në atë kohë kishte interesim edhe nga Barcelona.
“Barcelona kishte tre sulmues në atë periudhë: Messin, Neymarin dhe Luis Suarezin. Për këtë arsye, do ta kisha të vështirë të gjeja hapësira për të luajtur. Natyrisht, do të mësoja shumë prej tyre, por atëherë kisha nevojë të luaja rregullisht”.
“Zgjodha Manchester Cityn dhe Pep Guardiolën sepse besoja se puna me të në një moshë kaq të re do të ishte zgjedhja më e mirë për të ardhmen time”, përfundoi sulmuesi brazilian.