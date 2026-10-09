Gjykata Supreme: Lënda për bllokimin e llogarive të NPB-së është në shqyrtim

Gjykata Supreme e Kosovës ka njoftuar se çështja gjyqësore për bllokimin e llogarive bankare të Ndërmarrjes Publike Banesore (NPB) është duke u shqyrtuar, ndërsa ka bërë të qartë se nuk mund të përcaktojë paraprakisht kohën e përfundimit të saj.
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Sipas sqarimit të publikuar për opinionin, lënda është pranuar dhe regjistruar më 21 gusht 2026, me numër E. Rev. nr. 49/2026, dhe aktualisht ndodhet në procedurë shqyrtimi.
Bllokimi i llogarive të NPB-së ka ndikuar edhe te punëtorët e ndërmarrjes, të cilët, bazuar në informacionet e bëra publike, janë përballur me vonesa në marrjen e pagave.
Gjykata ka deklaruar se i njeh shqetësimet e punonjësve, por ka theksuar se rastet gjyqësore trajtohen në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi. Ajo ka rikujtuar se përparësia e shqyrtimit të lëndëve përcaktohet nga dispozitat përkatëse ligjore, me synim ruajtjen e paanshmërisë dhe barazisë së palëve.
Lidhur me afatin e mundshëm të përfundimit të procedurës, Gjykata Supreme ka sqaruar se nuk mund të japë një vlerësim paraprak. Sipas saj, vendimi do të merret në bazë të ligjit dhe rrethanave konkrete të çështjes.
Gjykata ka shprehur respekt për të drejtën e punëtorëve dhe qytetarëve për të protestuar në mënyrë paqësore dhe ligjore. Në të njëjtën kohë, ajo ka nënvizuar nevojën për mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit dhe për shmangien e çdo presioni që mund të shihet si ndërhyrje në procesin e vendimmarrjes.
Në përmbyllje, Gjykata Supreme ka përsëritur se mbetet e përkushtuar në përmbushjen e detyrimeve të saj kushtetuese dhe ligjore, duke garantuar që lënda të shqyrtohet në mënyrë të paanshme dhe sipas standardeve të administrimit të drejtësisë.