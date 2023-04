Futbollisti i Premier League bëhet “hit” në rrjet, momentin kur i vërsulet qeni “gjigant” (VIDEO)

Episod emocionues në West Ham ku shfaqet Maxwel Cornet, sulmuesi 26-vjeçar nga Bregu i Fildishi i “Hammers”.

Disa lojtarë të skuadrës së Premier League u mblodhën së bashku në parkingun e qendrës stërvitore “Rush Green” para një makine.

Mes tyre Lukasz Fabianski, portieri 37-vjeçar polak që filmoi skenën, kapiteni Declan Rice dhe pikërisht Maxwel Cornet, i cili përjetoi momente terrori pak më vonë…

Në video shihet prania e një qeni të madh në krah të kapitenit të West Ham, Rice. Në një moment Cornet u largua nga pjesa tjetër e grupit për disa metra.

Qeni u nis ngadalë drejt Cornet dhe filloi ta ndiqte deri në derën e hyrjes së fushës së stërvitjes. Fatmirësisht për Cornet qeni ndaloi dhe e la të ikte.

Me pak fjalë asgjë e veçantë, vetëm frikë e madhe për sulmuesin e West Ham. Shoqëruesit e tij, dëshmitarë të skenës, kanë shpërthyer së qeshuri.

West Ham winger Maxwel Cornet getting chased by a dog outside their training ground is brilliant 😭😭😭 pic.twitter.com/oTl8P1qfXE

— george (@StokeyyG2) April 10, 2023